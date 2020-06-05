МОН пропонує для громадського обговорення проєкт концепції розвитку дошкільної освіти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В МОН презентували Концепцію розвитку дошкільної освіти

Громадське обговорення проекту документа триватиме до 3 липня

Міністерство освіти і науки розробило проект Концепції розвитку дошкільної освіти. Проект документа оприлюднений освітнім відомством для громадського обговорення.

Концепція розкриває сучасні проблеми у сфері дошкільної освіти та визначає основні шляхи забезпечення доступу до якісної дошкільної освіти.

Зокрема, концепція містить опис викликів у сфері дошкільної освіти, ознаки якісної дошкільної освіти та визначає напрями та шляхи розвитку дошкільної освіти.

Громадське обговорення проекту документа триватиме до 3 липня. Зауваження та пропозиції до проекту можна надсилати за адресами МОН: проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135 або на e-mail: [email protected].

Нагадаємо, з1 червня у Києві відновили роботу 466 дитячих садочків.

Як повідомлялося, у Києві розроблено «Регламент відновлення освітнього процесу у закладах освіти міста Києва та режиму їх роботи після зняття карантинних обмежень».