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    Наука та освіта

    МОН пропонує для громадського обговорення проєкт концепції розвитку дошкільної освіти

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    <p>В МОН презентували Концепцію розвитку дошкільної освіти</p> - МОН пропонує для громадського обговорення проєкт концепції розвитку дошкільної освіти

    В МОН презентували Концепцію розвитку дошкільної освіти

    Громадське обговорення проекту документа триватиме до 3 липня

    Міністерство освіти і науки розробило проект Концепції розвитку дошкільної освіти. Проект документа оприлюднений освітнім відомством для громадського обговорення.

    Концепція розкриває сучасні проблеми у сфері дошкільної освіти та визначає основні шляхи забезпечення доступу до якісної дошкільної освіти.

    Зокрема, концепція містить опис викликів у сфері дошкільної освіти, ознаки якісної дошкільної освіти та визначає напрями та шляхи розвитку дошкільної освіти.

    Громадське обговорення проекту документа триватиме до 3 липня. Зауваження та пропозиції до проекту можна надсилати за адресами МОН: проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135 або на e-mail: [email protected].

    Нагадаємо, з1 червня у Києві відновили роботу 466 дитячих садочків.

    Як повідомлялося, у Києві розроблено «Регламент відновлення освітнього процесу у закладах освіти міста Києва та режиму їх роботи після зняття карантинних обмежень».

    Міністерство освіти і науки діти
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