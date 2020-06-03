Стало відомо ім'я посадовця Міністерства освіти, який погорів на хабарі у 300 тис. грн



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За даними слідства Дмитро Чеберкус отримував «відкати» за фінансування науково-дослідних робіт в оборонній сфері

За даними ЗМІ, затриманий гендиректор одного з директоратів МОН – це Дмитро Чеберкус

Високопосадовцем Міносвіти і науки, якого викрилиа на отриманні «відкатів» за фінансування науково-дослідних робіт в оборонній сфері, виявився Дмитро Чеберкус. Про це повідомляють деякі ЗМІ.

Як повідомлялось, у Києві викрили високопосадовця Директорату науки Міністерства освіти і науки на отриманні «відкатів» за прийняття рішень щодо фінансування науково-дослідних конструкторських робіт, у тому числі у галузі оборонно-промислового комплексу.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав 10% від суми, виділеної на державне оборонне замовлення в інтересах Міністерства оборони України. Розробка стосувалась військових захисних технологій.

Правоохоронці затримали чиновника у Шевченківському районі столиці, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, під час отримання $5 тис. та 165 тис. гривень від директора одного з оборонно-промислових підприємств Київщини.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Приймається рішення щодо обрання посадовцю міри запобіжного заходу.

Затримання проводилось під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6.