Міністерка освіти розповіла, як у школах забезпечать захист під час ЗНО



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Загалом в Україні існує понад 1700 пунктів тестування

На кожен пункт тестування та учасників ЗНО передбачено понад три мільйони масок

Виконувачка обов’язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій розповіла, як в Україні забезпечуватимуть заходи безпеки під час складання випускниками ЗНО.

Про це вона розповіла в ефірі hromadske.

«Є підготовлені рекомендації державного санітарного лікаря щодо створення безпечних умов у закладах освіти. Наступного тижня відбудеться доставка засобів індивідуального захисту, антисептиків і дезінфекторів до обласних департаментів освіти», — сказала Мандзій.

Загалом в Україні існує понад 1700 пунктів тестування. Всі вони будуть забезпечені дезінфекторами для поверхонь, антисептиками для рук, масками, пірометрами, приходити зі своїми засоби немає потреби.

Мандзій уточнила, що вже 9 червня буде перша поставка цих засобів від Unicef та посольства Швейцарії.

«На кожен пункт тестування, на кожного учасника буде понад три мільйони масок, у нас порахована вся потреба, у нас пораховані кожні аудиторії, в яких будуть писати тести. Не тільки випускники і учасники ЗНО, а також учасники, які пишуть єдине фахове вступне випробування і єдиний випускний іспит. У нас всі тестування пораховані», — підкреслила в.о. міністра.

Нагадаємо, в Українському центрі оцінювання якості освіти розглядають можливість проведення спеціальних додаткових сесій ЗНО в деяких областях, у разі неможливості провести тестування у визначені дати.

Нагадаємо, у понеділок, 25 травня, почалася реєстрація для участі у додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Основна сесія проходитиме з 25 червня по 16 липня.

До слова, вхід учасників до пунктів проведення тестування відбуватиметься за наявності оригіналу документа, за яким відбувалась реєстрація на пробне ЗНО, запрошення, а також обов’язкових засобів індивідуального захисту – маски або респіратора.