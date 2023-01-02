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Politico: У NASA стурбовані можливими претензіями Китаю на територію Місяця

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Politico: У NASA стурбовані можливими претензіями Китаю на територію Місяця
За останні десять років Китай досяг значних успіхів в освоєнні Місяця
фото NASA

«Дата висадки Китаю на Місяць стає дедалі ближчою»

Глава NASA Білл Нельсон висловив стурбованість із приводу місячної програми Китаю. Він припустив, що Китай може зайняти найбагатші на ресурси ділянки Місяця і не допустить до них США, пише The Politico.

«Це факт: ми беремо участь у космічних перегонах. Нам краще стежити за тим, щоб вони не дісталися місця на Місяці під виглядом наукових досліджень. І не виключено, що пізніше вони скажуть: «Тримайся подалі, ми тут, це наша територія», — заявив Нельсон.

На думку глави NASA, місячна гонка між США та Китаєм стає все жорсткішою, а наступні два роки можуть визначити, хто в ній переможе. Крім цього, він відзначив «величезні успіхи» в освоєнні космосу, яких Китай досяг за останні десять років, додавши, що дата «їхньої висадки на Місяць стає дедалі ближче».

У той же час представник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пен'юй прокоментував ситуацію, заявивши, що «деякі офіційні особи США безвідповідально спотворили нормальні та законні космічні зусилля Китаю».

«Космічний простір – це поле для боротьби. Дослідження та використання космічного простору у мирних цілях – це спільна справа людства, і вона має приносити користь усім. Китай завжди виступав за мирне використання космічного простору, виступає проти гонки озброєнь у космічному просторі», – сказав представник китайського посольства.

США розраховують висадити людину на Місяць упродовж поточного десятиліття. У листопаді 2022 року NASA в рамках програми Артеміда запустило космічний корабель Orion, який за час своєї місії двічі облетів Місяць. Метою запуску були як перевірка самого корабля, так і отримання інформації про те, на який вплив будуть люди під час подібного польоту. 11 грудня капсула космічного корабля успішно приводнилася у Тихому океані. Запуск Артеміди II запланований на 2025-2026 роки. У рамках цього польоту NASA розраховує доставити космонавтів на місячну орбіту.

До слова, через пошкодження зовнішньої обшивки приладно-агрегатного відсіку російського космічного пілотованого корабля «Союз МС-22», який пристикований до Міжнародної космічної станції (МКС), стався значний витік охолоджувальної рідини. Витік з системи охолодження космічного апарату створив ризик для космонавтів через розгерметизацію.

Як ми писали раніше, дослідження NASA Harvest із використанням супутникових зображень засвідчили, що Росія викрала на окупованих територіях України пшениці на щонайменше $1 млрд. Аналіз дає уявлення про те, що відбувається на окупованих територіях, де інформація жорстко контролюється. Він використовує модель машинного навчання, що виявляє зміни текстури та кольору на основі часових рядів супутникових зображень, щоб нанести на карту місця зібраного чи незібраного врожаю. 

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Теги: Китай NASA космос Планета Земля

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