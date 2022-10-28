Астрономи NASA зафіксували «посмішку» Сонця: оприлюднено фото

У NASA показали нове фото Сонця

Науковці сфотографували розташування чорних дір на фоні Сонця, які схожі на «посмішку» цього астрономічного об’єкта. Відповідне фото з’явилося на Twitter-акаунті NASA.

«Обсерваторія сонячної динаміки NASA зафіксувала «посмішку» Сонця. В ультрафіолетовому світлі темні плями на Сонці, відомі як корональні діри, через які швидкий сонячний вітер виривається в космос», – пояснили в NASA.

Науковці зазначають, що Сонце може мати безліч коливань чорних дір. Але явище, коли, людина бачить посмішку на неживих об’єктах, називається парейдолією. Це коли наш мозок «домальовує» посмішку або знаходить схожість предметів.

Водночас у Twitter коментатори почали ділитися своїми думками, на що схожа «посмішка Сонця». Деякі користувачі помітили схожість на обличчя легендарного лиходія з історії Мисливців за привидами: чоловіка-зефіра Стей Пуфта. Також коментатори пов’язали це астрономічне явище з наближенням Геллвіну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що запущений NASA космічний апарат Dart, який навмисно врізався в астероїд «Діморфос» та зумів змінити його траєкторію руху. Це стало першим випадком, коли людство змінило рух небесного тіла.