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    На станції «Академік Вернадський» записали унікальні звуки тюленів (відео)

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    На станції&nbsp;&laquo;Академік Вернадський&raquo; записали &laquo;співи&raquo; тюленів - На станції «Академік Вернадський» записали унікальні звуки тюленів (відео)
    На станції «Академік Вернадський» записали «співи» тюленів
    фото: Національний антарктичний науковий центр

    Дослідники отримали численні записи самців, самиць і дитинчат

    Українські полярники записали звуки тюленів Ведделла у районі станції «Академік Вернадський». Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

    Загалом було відомо про близько 30 типів звуків у репертуарі цих тварин, але нещодавно дослідники виявили ще 9 типів – в ультразвуковому спектрі.

    «Загалом було відомо про близько 30 типів звуків у репертуарі цих тварин, але нещодавно було виявлено ще 9 типів – в ультразвуковому спектрі. Це різні «цвірінькання», «свисти» і «трелі», що іноді навіть нагадують звуки бластерів із «Зоряних війн», – йдеться в повідомленні.

    За словами біологині Оксани Савенко, навесні під час сезону розмноження Ведделлів (від вересня до листопада) українські вчені цілодобово записували їхні підводні співи. Для цього в двох протоках біля острова в лунках, які активно використовували тварини, були встановлені 2 акустичні рекордери. Дослідники отримали численні записи самців, самиць і дитинчат.

    Зазначається, що аналіз цих даних за допомогою спеціальної програми дозволить отримати нову інформацію про звуки та підводні комунікації тюленів, зокрема в ультразвуковому спектрі.

    «Також наші дослідження допоможуть встановити особливості вокалізацій тварин різного віку і статі та з’ясувати, чи відрізняються діалекти тюленів Ведделла з районів архіпелагу Вільгельма (тобто поблизу «Вернадського») та моря Росса (Західна Антарктика, де проводять дослідження вчені з американської станції «Мак-Мердо»)», – розповіла біологиня.

    Раніше вчені з української полярної станції «Академік Вернадський» показали дітей пінгвінів та розповіли скільки пернатих мешкає біля станції.

    Теги: тварини полярники
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    На станції «Академік Вернадський» записали унікальні звуки тюленів (відео)