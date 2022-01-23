На станції «Академік Вернадський» записали унікальні звуки тюленів (відео)

Дослідники отримали численні записи самців, самиць і дитинчат

Українські полярники записали звуки тюленів Ведделла у районі станції «Академік Вернадський». Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Загалом було відомо про близько 30 типів звуків у репертуарі цих тварин, але нещодавно дослідники виявили ще 9 типів – в ультразвуковому спектрі.

«Загалом було відомо про близько 30 типів звуків у репертуарі цих тварин, але нещодавно було виявлено ще 9 типів – в ультразвуковому спектрі. Це різні «цвірінькання», «свисти» і «трелі», що іноді навіть нагадують звуки бластерів із «Зоряних війн», – йдеться в повідомленні.

За словами біологині Оксани Савенко, навесні під час сезону розмноження Ведделлів (від вересня до листопада) українські вчені цілодобово записували їхні підводні співи. Для цього в двох протоках біля острова в лунках, які активно використовували тварини, були встановлені 2 акустичні рекордери. Дослідники отримали численні записи самців, самиць і дитинчат.

Зазначається, що аналіз цих даних за допомогою спеціальної програми дозволить отримати нову інформацію про звуки та підводні комунікації тюленів, зокрема в ультразвуковому спектрі.

«Також наші дослідження допоможуть встановити особливості вокалізацій тварин різного віку і статі та з’ясувати, чи відрізняються діалекти тюленів Ведделла з районів архіпелагу Вільгельма (тобто поблизу «Вернадського») та моря Росса (Західна Антарктика, де проводять дослідження вчені з американської станції «Мак-Мердо»)», – розповіла біологиня.

Раніше вчені з української полярної станції «Академік Вернадський» показали дітей пінгвінів та розповіли скільки пернатих мешкає біля станції.