Ланцюг єдності у сніговому тунелі: полярники в Антарктиді відсвяткували День Соборності (фото)

До учасників українських експедицій доєдналися французькі дослідники

До Дня Соборності України полярники утворили ланцюг єдності прямо в сніговому тунелі навколо станції «Академік Вернадський». До учасників українських експедицій доєдналися французькі дослідники, що нині працюють на станції. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр на своїй сторінці у Facebook.

«У такий спосіб наші земляки, що нині дуже далеко від дому, хотіли долучитися до традиційної всеукраїнської акції єднання та віртуально взятися за руки з тисячами інших українців. Адже в Антарктиді дуже чітко усвідомлюєш, якою унікальною, красивою та різноманітною є Україна, і що нам усім важливо єднатися для її збереження та захисту», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні 22 січня в честь проголошення у 1919 році злуки Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) відзначається День Соборності.

Як і щороку, у суботу, 22 січня, о 12-й годині у різних містах України з нагоди Дня Соборності України люди вийдуть на щорічну акцію і утворять «живий ланцюг» на знак єдності та згуртованості українців.

У 2010 році 22 січня Віктор Ющенко підписав Указ про присвоєння провідникові ОУН Степанові Бандері звання Героя України.

А в 2014 році в цей день на Майдані у Києві полягли перші з Небесної Сотні.

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