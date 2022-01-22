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    Події в Україні

    Ланцюг єдності у сніговому тунелі: полярники в Антарктиді відсвяткували День Соборності (фото)

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    Полярники долучилися до традиційної всеукраїнської акції єднання&nbsp; - Ланцюг єдності у сніговому тунелі: полярники в Антарктиді відсвяткували День Соборності (фото)
    Полярники долучилися до традиційної всеукраїнської акції єднання 
    фото: Національний антарктичний науковий центр/Facebook

    До учасників українських експедицій доєдналися французькі дослідники

    До Дня Соборності України полярники утворили ланцюг єдності прямо в сніговому тунелі навколо станції «Академік Вернадський». До учасників українських експедицій доєдналися французькі дослідники, що нині працюють на станції. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр на своїй сторінці у Facebook.

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    Ланцюг єдності у сніговому тунелі: полярники в Антарктиді відсвяткували День Соборності (фото)
    Ланцюг єдності у сніговому тунелі: полярники в Антарктиді відсвяткували День Соборності (фото)
    Ланцюг єдності у сніговому тунелі: полярники в Антарктиді відсвяткували День Соборності (фото)
    фото: Національний антарктичний науковий центр/Facebook

    «У такий спосіб наші земляки, що нині дуже далеко від дому, хотіли долучитися до традиційної всеукраїнської акції єднання та віртуально взятися за руки з тисячами інших українців. Адже в Антарктиді дуже чітко усвідомлюєш, якою унікальною, красивою та різноманітною є Україна, і що нам усім важливо єднатися для її збереження та захисту», – сказано у повідомленні.

    Нагадаємо, в Україні 22 січня в честь проголошення у 1919 році злуки Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) відзначається День Соборності.

    Як і щороку, у суботу, 22 січня, о 12-й годині у різних містах України з нагоди Дня Соборності України люди вийдуть на щорічну акцію і утворять «живий ланцюг» на знак єдності та згуртованості українців.

    У 2010 році 22 січня Віктор Ющенко підписав Указ про присвоєння провідникові ОУН Степанові Бандері звання Героя України.

    А в 2014 році в цей день на Майдані у Києві полягли перші з Небесної Сотні.

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    Теги: Віктор Ющенко УНР звання героя Україна День Соборності Facebook полярники указ
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    Ланцюг єдності у сніговому тунелі: полярники в Антарктиді відсвяткували День Соборності (фото)