Закарпатський фермер купив оленів, щоб випустити в ліси Карпат

Вже за три роки тварини замешкають у дикій природі

У Національному парку на Закарпатті оселилися приблизно 100 оленів. Їх придбав місцевий підприємець Юрій Тюх. Поки тварини виростатимуть, радуватимуть туристів, а як досягнуть трирічного віку – їх випустять у навколишні ліси, аби відновити популяцію оленів у дикій природі. Про це повідомило ТСН.

Оленів Юрій Тюх придбав за власні кошти, але скільки витратив, не зізнається. Розповідає, що шукав найкращих, тому купувати довелося у різних куточках світу.

«Нова Зеландія, Англія, Австрія і Угорщина. Це селекційно відібрані олені. Селекція проводилася багато років», – розповідає фермер.

Коли тварини досягнуть трирічного віку, чоловік всіх випустить у дику природу. Бо популяцію благородного оленя, переконує, потрібно рятувати.

«Все більше і більше мисливців є, більше нових технологій, як полювати. І хоч це національний парк, але це олені… вони не сидять на місці, вони мігрують по всіх Карпатах. Якщо тут заборонено стріляти, то стріляють у інших місцях», – переконує Юрій Тюх.

Опікуватися дикими тваринами Юрій почав майже п’ять років тому. Для їхньої реабілітації та збереження створив екопарк. Леви та тигри потрапили сюди із зоопарків. Сірих вовків ще малими викупив у браконьєрів, а згодом придбав і кілька десятків копитних. Нині це одна з найпопулярніший локацій серед туристів.

Оленяче ранчо, чоловік сподівається, стане наступною. Бо ж поки олені проживатимуть тут, туристи матимуть змогу їх провідувати. А за три роки вже з’явиться потомство.

Читайте також: