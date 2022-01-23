Найстаріша у світі тварина: черепасі Джонатану виповнилося 190 років

Самець черепахи з'явився на світ ще до того, як винайшли фотографію

Самець черепахи на прізвисько Джонатан живе на острові Святої Єлени в Атлантичному океані. Він офіційно став найстарішою черепахою у світі. Про це інформує Книга рекордів Гіннеса.

Науковці вважають, що самець народився у 1832 році. Тобто цьогоріч йому виповнилося 190.

Вік Джонатана з'ясували за допомогою світлини, що зроблена у 1882-1886 роках. Тоді самця перевезли з Сейшелів на острів Святої Єлени. На фото він має розміри, характерні для черепахи віком 50 років.

Джонатан застав різноманітні моменти історії людства: дві світові війни, винайдення фотографії, яке сталося у 1838 році, виникнення телефонного зв'язку у 1876-му, лампи розжарювання у 1878, перші польоти у повітря в 1903 році та висадку людини на Місяць у 1969-му.

Зараз найстаріша черепаха у світі живе так, як і 100 років тому: полюбляє їсти, спати та спарюватися. Хоча Джонатан вже досить старий, він продовжує залицятися до черепах, які живуть разом із ним.

З їжі рекордсмен віддає перевагу салату і бананам – однак від солодкого фрукта в нього злипається рот. Також Джонатана годують капустою, огірками, морквою, яблуками й іншими фруктами.

Книга рекордів Гіннеса ще раніше визнала Джонатана найстарішою твариною, що живе на суші. Тепер він побив абсолютний рекорд серед черепах.

До нього рекордсменом був Туї Маліла, який прожив не менше 188 років та помер у 1965-му.

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