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    Українські полярники показали дитинчат пінгвінів. Зворушливі фото

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    Пінгвіни біля української станції Вернадського - Українські полярники показали дитинчат пінгвінів. Зворушливі фото
    Пінгвіни біля української станції Вернадського
    фото: facebook.com/AntarcticCenter

    20 січня у всьому світі відзначається День обізнаності про пінгвінів

    Вчені з української полярної станції «Академік Вернадський» показали дітей пінгвінів та розповіли скільки пернатих мешкає біля станції. Про це вчені повідомили на своїй сторінці у Facebook.

    20 січня у всьому світі відзначається День обізнаності про пінгвінів. На честь цієї дати українські полярники зняли на відео дитинчат птахів та розповіли більше цікавої інформації про них.

    «Розказуємо вам, скільки ж цих тварин уже живе на нашому острові Галіндез. Днями біологи 26-ї УАЕ нарахували 2310 дорослих і 599 пташенят. Тобто в українських полярників нині майже 3 тисячі пінгвісусідів!», – повідомили науковці.

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    Українські полярники показали дитинчат пінгвінів. Зворушливі фото
    Українські полярники показали дитинчат пінгвінів. Зворушливі фото
    Українські полярники показали дитинчат пінгвінів. Зворушливі фото
    Українські полярники показали дитинчат пінгвінів. Зворушливі фото
    Українські полярники показали дитинчат пінгвінів. Зворушливі фото
    Українські полярники показали дитинчат пінгвінів. Зворушливі фото
    Українські полярники показали дитинчат пінгвінів. Зворушливі фото
    фото: facebook.com/AntarcticCenter

    Науковці зазначили, що у цьому сезоні розмноження пінгвінів відбувалося в непростих умовах. Річ у тому, що акваторія була забита кригою, через що птахи мали обмежений доступ до їжі. Окрім цього, сніг засипав гнізда, а на пінгвінів нападали хижаки.

    Тому нині науковці бачать, що у цьому сезоні малюків значно менше, аніж у попередні роки. Проте «демографічні підсумки» щодо цього сезону ще можуть змінитися.

    «Але попри все пташенята ростуть й активно вивчають навколишній світ Зовсім скоро вони почнуть збиратися в ясла та готуватимуться до дорослого життя. Нагадуємо, що основний вид на нашому острові – це Субантарктичні пінгвіни. Їх також називають «віслючки» за характерний крик, який лунає майже цілодобово, або ж дженту від англійської назви «gentoo», – додали полярники.

    Нагадаємо, у грудні на українській станції Академік Вернадський, випав рекордний рівень снігу. Таких кучугур полярники не фіксували вже 20 років.

    Попередній рекорд було встановлено у 2016 році. Тоді рівень снігу становив 2,65 м, що на 10 см менше, ніж цього року.

    Раніше українські полярники зафіксували в Антарктиді рідкісне природне явище (відео).

    Також українські полярники на станції «Академік Вернадський» стали свідками рідкісного явища– сочевицеподібних хмар.

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    Теги: тварини птахи полярна станція полярники
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    Українські полярники показали дитинчат пінгвінів. Зворушливі фото