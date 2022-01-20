Українські полярники показали дитинчат пінгвінів. Зворушливі фото

20 січня у всьому світі відзначається День обізнаності про пінгвінів

Вчені з української полярної станції «Академік Вернадський» показали дітей пінгвінів та розповіли скільки пернатих мешкає біля станції. Про це вчені повідомили на своїй сторінці у Facebook.

20 січня у всьому світі відзначається День обізнаності про пінгвінів. На честь цієї дати українські полярники зняли на відео дитинчат птахів та розповіли більше цікавої інформації про них.

«Розказуємо вам, скільки ж цих тварин уже живе на нашому острові Галіндез. Днями біологи 26-ї УАЕ нарахували 2310 дорослих і 599 пташенят. Тобто в українських полярників нині майже 3 тисячі пінгвісусідів!», – повідомили науковці.

Науковці зазначили, що у цьому сезоні розмноження пінгвінів відбувалося в непростих умовах. Річ у тому, що акваторія була забита кригою, через що птахи мали обмежений доступ до їжі. Окрім цього, сніг засипав гнізда, а на пінгвінів нападали хижаки.

Тому нині науковці бачать, що у цьому сезоні малюків значно менше, аніж у попередні роки. Проте «демографічні підсумки» щодо цього сезону ще можуть змінитися.

«Але попри все пташенята ростуть й активно вивчають навколишній світ Зовсім скоро вони почнуть збиратися в ясла та готуватимуться до дорослого життя. Нагадуємо, що основний вид на нашому острові – це Субантарктичні пінгвіни. Їх також називають «віслючки» за характерний крик, який лунає майже цілодобово, або ж дженту від англійської назви «gentoo», – додали полярники.

Нагадаємо, у грудні на українській станції Академік Вернадський, випав рекордний рівень снігу. Таких кучугур полярники не фіксували вже 20 років.

Попередній рекорд було встановлено у 2016 році. Тоді рівень снігу становив 2,65 м, що на 10 см менше, ніж цього року.

Раніше українські полярники зафіксували в Антарктиді рідкісне природне явище (відео).

Також українські полярники на станції «Академік Вернадський» стали свідками рідкісного явища– сочевицеподібних хмар.

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