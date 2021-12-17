Нардеп зі «слуг народу» балотуватиметься у ректори Біотехнологічного університету

Навчальний заклад було створено у 2021 році шляхом об’єднання кількох харківських університетів

Народний депутат від «Слуги народу» Андрій Одарченко подав заяву на участь у виборах ректора Державного біотехнологічного університету (ДБТУ) в Харкові, які заплановані на 29 грудня. Про це повідомляє видання NV.ua.

Крім нього на цю посаду претендують ще три кандидати. Список наведено у листі Міністерства освіти і науки України, опублікованому на сайті навчального закладу. Участь у виборах візьмуть:

Олександр Нанка, колишній ректор Харківського національного університету сільського господарства ім. Петра Василенка;

Олександр Ульянченко, колишній ректор Харківського національного аграрного університету ім. Василя Докучаєва;

Олексій Красноруцький, колишній перший проректор ДБТУ;

Андрій Одарченко, голова вченої ради ДБТУ, народний депутат.

Таємне голосування проходитиме з 9:00 до 18:00 29 грудня. Дев’ять виборчих комісій працюватимуть на шести локаціях. У голосуванні візьме участь професорсько-викладацький склад, а також представники студентів та трудового колективу вишу.

Організацією виборів займається в.о. ректора ДБТУ Руслан Тихонченко. 8 грудня очільник Міністерства освіти та науки України Сергій Шкарлет продовжив термін його повноважень до призначення ректора.

Зазначимо, що Андрія Одарченка обрали головою вченої ради ДБТУ у жовтні. До Верховної Ради він майже 10 років був деканом факультету управління торговельно-промисловою та митною діяльністю Харківського державного університету харчування та торгівлі.

Також зазначимо, що Державний біотехнологічний університет було створено Кабінетом Міністрів у травні 2021 року з ініціативи МОН. Новий виш створили шляхом об'єднання Харківського державного університету харчування та торгівлі (ХДУХТ) і трьох аграрних університетів: Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка (ХНТУСГ), Харківського національного аграрного університету ім. Василя Докучаєва (ХНАУ) та Харківської державної зооветеринарної академії (ХДЗВА).

Читайте також: