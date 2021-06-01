Президентський університет. Міністр освіти розповів, хто зможе вступити до вишу

На форумі Україна 30. Освіта і наука 31травня було продемонстровано відео, у якому продемонстрували майбутній вигляд університету

На форумі Україна 30. Освіта і наука 31травня було продемонстровано відео, у якому продемонстрували майбутній вигляд університету

Початок освітнього процесу у виші, який ще не почали будувати, заплановано на 1 жовтня 2023 року

Вступити до президентського університету, створення якого анонсував глава держави Володимир Зеленський, зможуть абітурієнти, котрі склали зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Далі обиратимуть найталановитіших. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у програмі «Официальный разговор» на телеканалі «Дом».

«Ми будемо стартувати з зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) як елемента ранжування – з математики або іншого предмету. Але це тільки початок. Це початок, коли з усієї 300-тисячної армії випускників, ми оберемо 20 талановитих», – розповів глава відомства.

Спочатку за ЗНО ми відберемо 1-2 тисячі осіб. Далі будуть інші етапи відбору, щоб виділити 20 осіб, на яких держава покладе велику місію в майбутньому – формувати майбутнє самої ж держави, додав він.

За словами міністра, початок освітнього процесу у виші заплановано на 1 жовтня 2023 року. Указ президента включає створення самого університету, архітектурної концепції, яка має бути покладена в техніко-економічне обґрунтування всього.

«Передбачено обов’язкове працевлаштування в ключових сферах гарантування безпеки, життєдіяльності та майбутнього держави. Однак принцип трансферу, як в спорті, ми не заперечуємо. Якщо хтось із приватних компаній захоче рекрутувати випускника цього університету в свій бізнес, він має право компенсувати державі певну суму, і держава повинна отримати якийсь заробіток від своєї високоінтелектуальної праці», – зазначив Шкарлет.

Він додав, що питання про тимчасово непідконтрольні території наразі детально не розглядалось. Зараз розглядається питання про відбір талантів. Найбільшим привілеєм буде наявність нестандартного мислення.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський анонсував створення президентського університету у Києві. За його словами, там будуть навчати людей виконувати завдання для захисту держави.

Крім того, найближчим часом у Верховній Раді зареєструють законопроект про створення президентського університету. У проекті закону буде прописана структура майбутнього навчального закладу.

Будівництво президентського університету передбачено на території державного «Експоцентру України» (ВДНГ, Київ). На території закладу розміщуватимуться 11 кампусів, серед яких п'ять профільних наукових кампусів, адміністративний корпус, апарт-готель для студентів, апарт-готель для педагогів, лікарня, дипломатична служба і корпус з офісами іноземних компаній.

Реалізація концепту впродовж трьох років із підготовкою документації, новим будівництвом, первинним необхідним обладнанням коштуватиме 7,2 млрд грн.

Додамо, що ініціатива Зеленського вже викликала шквал гумору в соціальних мережах.

До слова, колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян подав у НАБУ заяву про вчинення злочину Володимиром Зеленським з розкрадання у особливо великих розмірах коштів платників податків у рамках президентського проекту «Велике будівництво».

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