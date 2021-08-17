Чи з’явиться у школі «християнська етика»? Відповідь від міністра освіти

Міністр наголошує: про християнську етику у школах не йдеться

У деяких регіонах місцева влада наполягає на включенні християнської етики до шкільної програми

Конкретно на етику у Типовій освітній програмі виділено по зо хвилин в 5 та 6 класах. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів міністр освіти Сергій Шкарлет.

Міністр підкреслив: про християнську етику у школах не йдеться.

«Ще раз наголошую: етика, культура добросусідства або інші курси морального спрямування, а не християнська етики. У Типовій освітній програмі чітко прописано все, конкретно на етику по 0,5 год у 5 та 6 класах. На цю тему говорили вже дуже багато», – сказав Шкарлет.

Нагадаємо, Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради планує звернутись до Міністерства освіти і науки з проханням включити до шкільної програми вивчення предмета «Основи християнської етики». Про це у своєму Facebook написав міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

До слова, міністр освіти пояснив, чому проти того, щоби лишати школярів, які не встигають, на другий рік.

Крім того, Міністерство освіти і науки презентувало модельну програму з фізичної культури для учнів 5-6 класів, яку цьогоріч розпочнуть пілотувати у п'ятих експериментальних класах Нової української школи.