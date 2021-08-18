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    Середня зарплата серед вакансій вчителів – менше семи тисяч гривень

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    Найчастіше шукають вчителів для шкіл - Середня зарплата серед вакансій вчителів – менше семи тисяч гривень
    Найчастіше шукають вчителів для шкіл
    Фото з відкритих джерел

    Центр зайнятості інформує про вакансії та зарплати освітян

    Наразі на сайті Державного центру зайнятості розміщено понад 1500 вакансій у сфері дошкільної, початкової та середньої освіти. І середній показник зарплати серед освітянських вакансій – 6 900 гривень. Про це пише Державний центр зайнятості.

    Водночас середній показник за всіма професіями на сайті центру зайнятості – 8 555 гривень.

    Так, згідно зі статистикою щодо розміщених вакансій, помітно, що найчастіше шукають вчителів для шкіл (таких вакансій розміщено 774), водночас вихователів у садочки шукають вдвічі рідше (наразі є 305 вакансій).

    image_01Інфографіка 24 каналу

    Нагадаємо, раніше міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що в 2021 році повинні провести два підвищення зарплат для педагогів. Так, перше відбулося в січні, тоді оклади виросли на 20%. А друге підвищення проведуть у грудні, воно складе 9%.

    Загалом за 2021 рік підвищення складе майже 30%. Натомість На 2022 рік очікується підвищення на кінець року – приблизно на 10%.

    Також очільник МОН запевнив, що кожен вчитель має можливість заробити додатково 20% до окладу. Для цього треба пройти сертифікацію. Цього року на сертифікацію подалося 1800 людей.

    До слова, середня зарплата вчителів в червні цього року склала 14 158 гривень (приблизно 530 доларів). Це означає, що вона майже зрівнялась з середньою в економіці. Додамо, що середня зарплата вчителів у квітні 2021 року склала 10 859 гривень.

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    Теги: міністр зарплата вчитель Сергій Шкарлет
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    Середня зарплата серед вакансій вчителів – менше семи тисяч гривень