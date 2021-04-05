  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Шкарлет похвалився, що виграв суд у справі про плагіат

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сергій Шкарлет став міністром освіти попри скандал через ймовірний плагіат - Шкарлет похвалився, що виграв суд у справі про плагіат
    Сергій Шкарлет став міністром освіти попри скандал через ймовірний плагіат
    Фото: Міносвіти

    Міністр каже, що суд визнав незаконними дії комітету, який підтвердив плагіат у його наукових роботах

    Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконними дії Комітету з питань етики Національного агентства із забезпечення якості освіти, який встановив в наукових роботах чинного міністра освіти та науки Сергія Шкарлета. Про це заявив сам Шкарлет.

    Каже, що ОАСК дослідив матеріали справи і «визнав протиправними дії відповідача щодо встановлення наявності текстових запозичень без посилання на джерело» у низці наукових робіт міністра.

    «Як і обіцяв, у судовому порядку я захистив своє ім’я як науковця, який ніколи не займався плагіатом. А тому всіх своїх політичних опонентів, які намагалися на цьому побудувати цілу кампанію з дискредитації, щиро вітаю з очікуваним фіаско», – написав Шкарлет.

    На його думку, Комітет з питань етики «на деякий час перетворився на інструмент маніпуляцій». Міністр переконаний, що рішення про наявність чи відсутність плагіату в роботах українських вчених мають ухвалювати виключно уповноважені структури в межах чинного законодавства і тільки на підставі доведених фактів. Каже, що МОН наразі напрацьовує нормативні документи з питань академічної доброчесності.

    В ОАСК та Національному агентстві із забезпечення якості освіти поки це не коментували.

    На початку року у членів комісії з академічної доброчесності Національного університету «Чернігівська політехніка» виявили плагіат. Раніше вони не визнавали наявність плагіату в роботах міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, який був ректором цього вишу.

    У вересні 2020 року Нацагенство з питань якості освіти підтвердило наявність плагіату у трьох роботах Шкарлета.

    Нагадаємо, Верховна Рада України 17 грудня призначила на посаду міністра освіти і науки чинного виконувача обов’язків очільника МОН Сергія Шкарлета. Кандидатуру Шкарлета підтримали 226 депутатів. З 25 червня Шкарлет керував Міносвітою у статусі в.о.міністра.

    Додамо, що місяць тому народні депутати відправили до Конституційного суду України подання щодо скасування рішення Верховної Ради про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки у зв'язку з неперсональним голосуванням парламентаріями. Однаак суд відмовився розглядати це подання.

    До слова, в Україні завершилась кампанія з декларування, тож стало відомо, що задекларував міністр освіти Шкарлет.

    Читайте також:


    Теги: Сергій Шкарлет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies