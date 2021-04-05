Шкарлет похвалився, що виграв суд у справі про плагіат

Каже, що ОАСК дослідив матеріали справи і «визнав протиправними дії відповідача щодо встановлення наявності текстових запозичень без посилання на джерело» у низці наукових робіт міністра.

«Як і обіцяв, у судовому порядку я захистив своє ім’я як науковця, який ніколи не займався плагіатом. А тому всіх своїх політичних опонентів, які намагалися на цьому побудувати цілу кампанію з дискредитації, щиро вітаю з очікуваним фіаско», – написав Шкарлет.

На його думку, Комітет з питань етики «на деякий час перетворився на інструмент маніпуляцій». Міністр переконаний, що рішення про наявність чи відсутність плагіату в роботах українських вчених мають ухвалювати виключно уповноважені структури в межах чинного законодавства і тільки на підставі доведених фактів. Каже, що МОН наразі напрацьовує нормативні документи з питань академічної доброчесності.

В ОАСК та Національному агентстві із забезпечення якості освіти поки це не коментували.

На початку року у членів комісії з академічної доброчесності Національного університету «Чернігівська політехніка» виявили плагіат. Раніше вони не визнавали наявність плагіату в роботах міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, який був ректором цього вишу.

У вересні 2020 року Нацагенство з питань якості освіти підтвердило наявність плагіату у трьох роботах Шкарлета.

Нагадаємо, Верховна Рада України 17 грудня призначила на посаду міністра освіти і науки чинного виконувача обов’язків очільника МОН Сергія Шкарлета. Кандидатуру Шкарлета підтримали 226 депутатів. З 25 червня Шкарлет керував Міносвітою у статусі в.о.міністра.

Додамо, що місяць тому народні депутати відправили до Конституційного суду України подання щодо скасування рішення Верховної Ради про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки у зв'язку з неперсональним голосуванням парламентаріями. Однаак суд відмовився розглядати це подання.

До слова, в Україні завершилась кампанія з декларування, тож стало відомо, що задекларував міністр освіти Шкарлет.



