Нові правила вступу до вишів: абітурієнти здаватимуть окремий тест з української мови



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Іще одна кардинальна новація вступу-2021 – випускники зможуть обирати, яке ЗНО складати: з української мови і літератури чи лише з української мови

Спрощений варіант ЗНО з української мови передбачає і знання літератури

На відміну від попередніх років, для вступників впроваджують на вибір два різновиди ЗНО – один, де перевірятимуть і мову, і літературу. Інший – спрощений, для технічних спеціальностей, де лише мова.

Також серед новацій шкільного випуску і обов’язкова атестація з математики. Проте саме нове мовне ЗНО стало найскандальнішим. Про це повідомляє Діло з посиланням на сюжет ТСН.

Обов’язкова з математики державна підсумкова атестація (ДПА) для усіх випускників досі була за вибором. Якщо торік випускники шкіл складали 3 предмети шкільної атестації, то цієї весни будуть 4 ДПА.

В Центрі оцінювання якості освіти нагадують, що про обов’язкову математику оголосили ще торік. Шкільна атестація з математики буде дворівневою, одна легша для базового знання предмета, інша складніша, яка і буде як оцінка ЗНО для вступу на технічні факультети.

Іще одна кардинальна новація вступу-2021 – випускники зможуть обирати, яке ЗНО складати: з української мови і літератури чи лише з української мови. Тільки мову зможуть складати на деякі технічні спеціальності і саме цю новацію вже розкритикував мовний омбудсмен України Тарас Кремінь: «Скасування обов’язкового ЗНО з української літератури – це одна з найбільших загроз, яка може бути щодо і освітньої реформи, і державної гуманітарної політики загалом. Засвоїти українську мову без високого рівня вивчення української літератури – неможливо».

У Центрі оцінювання якості освіти запевнили, що хвилюватися нічого, адже спрощений варіант ЗНО з української мови передбачає і знання літератури.

У Міносвіти кажуть, що умови вступу ще обговорюють. І який саме сертифікат буде обов’язковий у виші – лише мовний чи комплексний із літературою – ще вирішують з огляду на реакцію суспільства, бо готові прислухатись.

Нагадаємо, у 2020 році 464 абітурієнтів склали зовнішнє незалежне оцінювання на максимальні 200 балів. Успішних випускників майже вдвічі більше, аніж попереднього року.

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