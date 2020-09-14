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    З 2021 року в школах буде обов'язковий іспит з математики

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    <span>Суттєво змінилась ситуація з Державною підсумковою атестацією</span> - З 2021 року в школах буде обов'язковий іспит з математики
    Суттєво змінилась ситуація з Державною підсумковою атестацією

    Раніше школярі могли вибирати між математикою та історією України

    З 2021 року в Україні випускники шкіл обов'язково будуть здавати Державну підсумкову атестацію з математики. Про це повідомила заступниця директора Центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

    «Державна підсумкова атестація з 2021 року для шукачів повної загальної середньої освіти буде обов'язковою з української мови та математики. Це нововведення. Тож, ДПА цьогоріч для здобувачів повної загальної середньої освіти буде обов’язковою з української мови, математики, з історії України або іноземної мови, а також один з навчальних предметів на вибір», – заявила вона.

    Нагадаємо, що в Україні скасували обов'язкову державну підсумкову атестацію.

    До слова, ЗНО-2021 з української мови буде з новими завданнями.

    атестація школярі
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