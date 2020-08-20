Міносвіти порахувало, скільки випускників склали ЗНО на 200 балів



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Найбільше відмінників із математики — 151 учень

Лідерами за кількістю учасників, котрі склали ЗНО на 200 балів, є Київ та Львівська область

У 2020 році 464 абітурієнтів склали зовнішнє незалежне оцінювання на максимальні 200 балів. Успішних випускників майже вдвічі більше, аніж попереднього року.

Про результати учасників з тестування ЗНО повідомила заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій на своїй сторінці у Фейсбуці. За її словами, найбільше відмінників із математики та англійської мови.

Цього року з усіх предметів тести на 200 балів не написав ніхто з учасників ЗНО, проте 37 осіби набрали на тестуванні по 200 балів з двох предметів.

У 2020 році максимальну кількість балів на ЗНО отримали:

З математики – 151 особи,

З англійської мови – 88,

З німецької мови – 3,

З фізики – 66,

З хімії – 49,

З історії України – 49,

З біології – 46,

З української мови та літератури – 8,

З географії – 3,

З французької мови – 1,

З іспанської мови – жоден.

Мандзій зазначила, що лідерами за кількістю учасників, котрі склали ЗНО на 200 балів, є Київ та Львівська область.

Максимальні 200 балів з тестування у 2019 році отримали:

З математики – 98 осіб,

З англійської мови – 36,

З німецької мови – 1,

З фізики – 4,

З хімії – 77,

З історії України – 13,

З біології – 26,

З української мови та літератури – 17,

З географії – 1,

З французької мови – жоден,

З іспанської мови – жоден.

Зауважимо, що у 2020 році основна сесія ЗНО розпочалася з 25 червня та тривала до 17 липня в умовах карантину. Зараз учасники поступово отримують результати тестування. Додаткова сесія ЗНО розпочалася 23 липня і тривала до 11 серпня.

До слова. минулого тижня в Україні стартував прийом електронних заяв для вступу на бакалавра.

5 липня в Україні розпочався прийом електронних заяв на вступ до магістратури.

Як повідомлялося, освітній процес у закладах вищої освіти розпочнеться з 1 вересня для старших курсів, з 15 вересня – для першокурсників бакалаврату та магістратури.