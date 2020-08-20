Міносвіти порахувало, скільки випускників склали ЗНО на 200 балів
Лідерами за кількістю учасників, котрі склали ЗНО на 200 балів, є Київ та Львівська область
У 2020 році 464 абітурієнтів склали зовнішнє незалежне оцінювання на максимальні 200 балів. Успішних випускників майже вдвічі більше, аніж попереднього року.
Про результати учасників з тестування ЗНО повідомила заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій на своїй сторінці у Фейсбуці. За її словами, найбільше відмінників із математики та англійської мови.
Цього року з усіх предметів тести на 200 балів не написав ніхто з учасників ЗНО, проте 37 осіби набрали на тестуванні по 200 балів з двох предметів.
У 2020 році максимальну кількість балів на ЗНО отримали:
- З математики – 151 особи,
- З англійської мови – 88,
- З німецької мови – 3,
- З фізики – 66,
- З хімії – 49,
- З історії України – 49,
- З біології – 46,
- З української мови та літератури – 8,
- З географії – 3,
- З французької мови – 1,
- З іспанської мови – жоден.
Мандзій зазначила, що лідерами за кількістю учасників, котрі склали ЗНО на 200 балів, є Київ та Львівська область.
Максимальні 200 балів з тестування у 2019 році отримали:
- З математики – 98 осіб,
- З англійської мови – 36,
- З німецької мови – 1,
- З фізики – 4,
- З хімії – 77,
- З історії України – 13,
- З біології – 26,
- З української мови та літератури – 17,
- З географії – 1,
- З французької мови – жоден,
- З іспанської мови – жоден.
Зауважимо, що у 2020 році основна сесія ЗНО розпочалася з 25 червня та тривала до 17 липня в умовах карантину. Зараз учасники поступово отримують результати тестування. Додаткова сесія ЗНО розпочалася 23 липня і тривала до 11 серпня.
До слова. минулого тижня в Україні стартував прийом електронних заяв для вступу на бакалавра.
5 липня в Україні розпочався прийом електронних заяв на вступ до магістратури.
Як повідомлялося, освітній процес у закладах вищої освіти розпочнеться з 1 вересня для старших курсів, з 15 вересня – для першокурсників бакалаврату та магістратури.