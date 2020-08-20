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    Наука та освіта

    Міносвіти порахувало, скільки випускників склали ЗНО на 200 балів

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    <span>Найбільше відмінників із математики &mdash; 151 учень&nbsp;</span> - Міносвіти порахувало, скільки випускників склали ЗНО на 200 балів
    Найбільше відмінників із математики — 151 учень 

    Лідерами за кількістю учасників, котрі склали ЗНО на 200 балів, є Київ та Львівська область

    У 2020 році 464 абітурієнтів склали зовнішнє незалежне оцінювання на максимальні 200 балів. Успішних випускників майже вдвічі більше, аніж попереднього року.

    Про результати учасників з тестування ЗНО повідомила заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій на своїй сторінці у Фейсбуці. За її словами, найбільше відмінників із математики та англійської мови.

    Цього року з усіх предметів тести на 200 балів не написав ніхто з учасників ЗНО, проте 37 осіби набрали на тестуванні по 200 балів з двох предметів.

    У 2020 році максимальну кількість балів на ЗНО отримали:

    • З математики – 151 особи,
    • З англійської мови – 88,
    • З німецької мови – 3,
    • З фізики – 66,
    • З хімії – 49,
    • З історії України – 49,
    • З біології – 46,
    • З української мови та літератури – 8,
    • З географії – 3,
    • З французької мови – 1,
    • З іспанської мови – жоден.

    Мандзій зазначила, що лідерами за кількістю учасників, котрі склали ЗНО на 200 балів, є Київ та Львівська область.

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    Максимальні 200 балів з тестування у 2019 році отримали:

    • З математики – 98 осіб,
    • З англійської мови – 36,
    • З німецької мови – 1,
    • З фізики – 4,
    • З хімії – 77,
    • З історії України – 13,
    • З біології – 26,
    • З української мови та літератури – 17,
    • З географії – 1,
    • З французької мови – жоден,
    • З іспанської мови – жоден.

    Зауважимо, що у 2020 році основна сесія ЗНО розпочалася з 25 червня та тривала до 17 липня в умовах карантину. Зараз учасники поступово отримують результати тестування. Додаткова сесія ЗНО розпочалася 23 липня і тривала до 11 серпня.

    До слова. минулого тижня в Україні стартував прийом електронних заяв для вступу на бакалавра

    5 липня в Україні розпочався прийом електронних заяв на вступ до магістратури.

    Як повідомлялося, освітній процес у закладах вищої освіти розпочнеться з 1 вересня для старших курсів, з 15 вересня – для першокурсників бакалаврату та магістратури.

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