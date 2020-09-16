У Венесуелі військові збили літак з наркотиками



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Військові Венесуели збили літак

Судно незаконно вдерлося в повітряний простір в штаті Сулія

У Венесуелі збито літак з американським реєстраційним номером, який перевозив наркотики з Колумбії. Про це заявив у Twitter міністр внутрішніх справ Венесуели Нестор Ревероль.

За його словами, службовці Збройних сил Венесуели, виявивши на радарах Командування повітряної оборони нелегальне повітряне судно, активували протоколи, встановлені законом.

На початку липня у Венесуелі військові збили американський літак, який нелегально увійшов в повітряний простір країни.

За словами військових, він використовувався для перевезення наркотиків. За даними сервісу Flightradar, мова йде про приватний літак марки Hawker 800.

Нагадаємо, що у Львівському університеті викрили нарколабораторію з виробництва метадону.