Народний депутат трьох скликань, кінцевий бенефіціар понад пів сотні підприємств і просто досвідчений політик і бізнесмен Сергій Лабазюк вляпався у дуже кепську історію. 23 листопада Вищий антикорупційний суд визнав винним Лабазюка у корупційному злочині і призначив покарання у вигляді семи років позбавлення волі. Його спільнику-директору ТОВ «Ю Ар Ді» (дорожня фірма, контрольована нардепом) Денису Назімову пощастило трошечки більше – шість років ув’язнення.

Одразу після оголошення вироку, який поки не набрав чинності (його ще можна оскаржити в апеляції) Лабазюк пішов в контратаку. Через соцмережі обранець опублікував гнівний допис, у якому крайніми у тому, що з ним сталося, зробив неназваних осіб. Ці «хтось», за словами нардепа, переконували його мовчати, «не привертати уваги до справи, не провокувати НАБУ та САП, не виносити ситуацію в публічний простір». І тепер, як написав Лабазюк у Facebook, він «готовий говорити відкрито, без замовчувань…».

Відчайдушні зусилля обвинуваченого у корупційному злочині політика зрозумілі. Водночас за два з гаком роки – саме стільки тривав розгляд справи – Лабазюк мав можливість безпосередньо у суді довести свою невинуватість.

Одним із ключових аргументів нардепа у суді було те, що віцепрем’єр-міністр з відновлення України-Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури у 2022-2024 роках Олександр Кубраков і голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури у 2023-2024 роках Мустафа Найєм (обоє – заявники у справі Лабазюка-Назімова) створили провокацію хабаря. І тим самим загнали його у безвихідь: мовляв, або платиш «відкат», або компанія «Ю Ар Ді» залишиться без дорожніх підрядів і у підсумку збанкрутує.

«Главком» проаналізував повний текст вироку Лабазюку і Назімову. Інкриміновані незаконні дії обвинувачених відбувалися у другій половині 2023 року, але потрапили в поле зору НАБУ за дуже несподіваних обставин.

Кубраков і Найєм – агенти НАБУ?

Для початку варто нагадати, хто такі Олександр Кубраков і Мустафа Найєм, які були у владній обоймі, і чому саме до них так наполегливо топтав доріжку Сергій Лабазюк. Отже, Кубраков – вихідець з партії «Слуга народу». До Ради пройшов за партійними списками (№30) за квотою Олексія Гончарука, який після парламентських виборів став прем’єр-міністром.

У Верховній Раді Кубраков пропрацював лише три місяці. А далі його спіткали карколомні кар’єрні стрибки: спочатку портфель очільника Укравтодору, далі посада міністра інфраструктури, до якої згодом підкріплено повноваження віцепрем’єр-міністра з відновлення.

До звільнення (травень 2024-го) Олександр Кубраков вважався одним із фаворитів і улюбленців президента Володимира Зеленського, а також до певного часу ефективним комунікатором із західними партнерами. Після дворічного вигнання з влади глава держави знову наблизив до себе Кубракова. У січні 2026 року президент призначив ексвіцепрем’єра своїм позаштатним радником з питань інфраструктури та взаємодії з громадами.

Мустафа Найєм – колишній нардеп VIII скликання від БПП, а також у минулому відомий журналіст. Найєм з’явився у ЗеКоманді восени 2021 року. Йому дали посаду заступника генерального директора державного концерну «Укроборонпром». У серпні 2021 року Найєм вже опинився у заступниках міністра Кубракова. Наприкінці січня 2023-го він став головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури (колишній Укравтодор, яким свого часу керував Кубраков). Там Найєм трудився до середини червня 2024 року.

Власне, своєрідним поворотним моментом в біографії нардепа Лабазюка можна назвати появу Найєма в Агентстві відновлення. Саме з кінця зими-початку весни 2023 року цей топпосадовець почав співпрацювати з Національним антикорупційним бюро. Таку заяву Мустафа Найєм зробив під час допиту у справі Лабазюка-Назімова. Ба більше: з моменту призначення на посаду голови Агентства відновлення посадовець почепив на дверях службового кабінету наліпку «НАБУ».

«Тим не менше, навіть обізнаність обвинуваченого про співробітництво Мустафи Найєма з правоохоронним органом не зупинила Сергія Лабазюка надати йому неправомірну вигоду», – такий висновок згодом зробить антикорупційний суд, ухвалюючи вирок нардепу.

Те, що обвинувачений обранець міг здогадуватися про роботу Найєма на антикорупційні органи свідчить ще один кумедний випадок. 2 листопада 2023 року Лабазюк приніс до службового кабінету очільника Агентства відновлення пляшку дорого алкоголю. Найєм прийняв дарунок. У суді політик назвав передачу спиртного напою «спробою перевірити голову Агентства як «антикорупціонера». У результаті цю пляшку алкоголю, як сказано у вироку, суд розпорядився знищити.

Крім цього, 8 серпня 2023 року Мустафа Найєм надав письмову згоду НАБУ на втручання у його приватне життя. Це означало, що з цієї дати антикорупційний орган почав проводити аудіо та відеофіксацію всіх співрозмовників, з якими пересікався, переписувався та спілкувався тодішній глава Агентства відновлення.

На таку ж співпрацю зі слідством погодився і Олександр Кубраков. Щоправда, на кілька тижнів раніше – 18 липня 2023 року. Наразі залишається загадкою справжня причина, яка підштовхнула і Найєма, і Кубракова до законспірованої роботи на НАБУ. До того ж вони не набули офіційного статусу викривачів у справі Лабазюка-Назімова. А такий статус дозволив би їм, наприклад, претендувати на грошову винагороду (10% від розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину) у разі набрання чинності вироку.

Апартаменти – подарунок від Лабазюка

На «плівках» НАБУ Сергій Лабазюк засвітися випадково. Принаймні, про це публічно під час допиту повідомив свідок-детектив НАБУ, який пізніше брав участь у розробці нардепа. За словами правоохоронця, 27 липня 2023 року Лабазюк уперше потрапив на записи антикорупційних органів без жодного дозволу суду, оскільки НАБУ записувало всіх співбесідників Кубракова, який уже таємно працював в інтересах антикорів. А от, коли нардеп запропонував Кубракову неправомірну вигоду у вигляді апартаментів, слідство взялося і за нього. Йшлося про подарунок у вигляді двох апартаментів на Хмельниччині.

Пропозицію хабаря було зафіксовано напередодні Дня Незалежності. Ввечері 23 серпня 2023 року нардеп Лабазюк зустрівся з Кубраковим на території паркувального майданчика столичного ресторану Forest Club. Парламентар привітав віцепрем’єра з днем народження, яке припадає на 20 серпня, і повідомив приємну звістку: «У нас була три роки тому, чи чотири, розмова про те, що ми, там, будуємо комплекс, і є апартаменти… Одні апартаменти я тобі пообіцяв, тепер на день народження другі. От я наполягаю, два апартаменти в комплексі. Нема бажання собі, даруйте кому хочете, передавайте, мені потрібно, коли побажаєте. Мені – «фізики» (реєстрація на ФОП – «Главком»), на нього я оформлю і все… Двоє апартаментів є, і прохання швидше, щоб ми цю історію закрили…».

Із вироку Лабазюку випливає, що 4 вересня 2023 року (фактично за тиждень після пропозиції нардепа) Кубраков написав обранцю про бажання подивитися на апартаменти. На що той відгукнувся і попросив надати дані контактної особи. Станом на вказану дату проти нардепа було відкрито окреме кримінальне провадженні і збиралися докази.

Назімов підставив боса?

Тепер кілька слів про символ цієї справи – китайську шкатулку зі $150 тис, які Найєму передав водій Лабазюка у листопаді 2023 року. За відомостями досудового розслідування, народний депутат, щонайменше з кінця липня 2023-го вів перемовини з Кубраковим та Найємом щодо включення ТОВ «Ю Ар Ді» у бюджетні закупівлі. Зокрема, обранець просив високопосадовців підкинути «одиничку» (1 млрд. грн) у вигляді дорожніх робіт. Зі слів Лабазюка, з початку великої війни ТОВ «Ю Ар Ді» (у довоєнний період компанія нардепа входила у топ-10 підрядників України, які до великої війни реалізовували президентський проєкт «Велике будівництво») обросло боргами – перший квартал 2023 року закінчило зі збитками на суму 120 млн грн. Плюс держава не розрахувалася на суму близько 1 млрд грн за довоєнні контракти. Тому політик добивався, щоб влада дала йому нові підряди, бажано у кількох областях.

«В ідеалі, щоб це був не один регіон, щоб це було два-три якихось регіони, щоб ми могли розприділити людей і роботи. Ми заходим, робим по вказівкє… Далі я точно хочу працювати в обоймі в межах ваших… Коли, скажете, як скажете, щоб я розумів з ким мати як справу… То єсть, дайте мені з ким мати справу. Я хочу мати з кимось справу, щоб бути забезпеченим в роботі, підприємство працювало. Все дуже банально просто…». Це слова Лабазюка, які він сказав Кубракову 8 серпня 2023 року, прогулюючись київським парком імені Івана Багряного. До речі, наведена цитата потрапила на «плівки» НАБУ у рамках кримінального провадження, яке не стосувалося Лабазюка.

І найцікавіше. Те, що у вироку подається як пропозиція відкату Мустафі Найєму, вперше було озвучено директором ТОВ «Ю Ар Ді» Денисом Назімовим. Його з главою Агентства відновлення звів безпосередньо Лабазюк. Керівник дорожньої компанії вів предметний діалог з Найємом, пропонуючи конкретні об’єкти для фінансування. 23 серпня 2023 року Назімов на серветці написав «3-5», що було сприйнято головою Агентства як пропозиція оплатити відсоток від раніше обумовленої загальної суми (1 млрд грн).

Через два з половиною місяці після вказаної розмови «закрити питання» вирішив особисто нардеп Лабазюк. 2 листопада 2023 року у кабінеті Найєма обранець повідомив, що в нього є «китайська річ» (у вироку це зазначено як неправомірна вигода – «Главком»), але він не хоче її сюди нести. Політик запропонував очільнику Агентства відновлення, щоб «хтось вийшов і забрав її, або можливо передати через водіїв». У підсумку чоловіки домовилися: «китайську річ» підвезе шофер Лабазюка у місце, яке визначить Найєм. Передача хабаря відбулася ввечері того ж дня на парковці біля супермаркету «Новус» (вул. Георгія Кірпи, 5). Водій політика вручив керівнику Агентства відновлення китайську шкатулку, де лежали $150 тис (15 пачок номіналом $100 і дві купюри номіналом $50). Після від’їзду гінця Лабазюка автівку Найєма оточили співробітники НАБУ і вилучили «китайську річ».

Через деякий час Найєм і Лабазюк зідвонилися. Перший подякував за «шкатулку», на що нардеп відповів: «Китай чай випускає хороший».

Що прикметно: затримання Лабазюка і його директора Назімова відбулося аж 21 листопада 2023 року. Тобто майже через три тижні після передачі шкатулки з грішми.

Лабазюк був готовий визнати вину?

У вироку сказано, що ані Лабазюк, ані Назімов вини не визнали. За твердженнями обвинуваченого політика, щодо нього була спланована провокація та маніпуляція. Чиновники спочатку створили критичні умови для бізнесу (неповернення боргів за виконані роботи у довоєнний час, викреслення з тендерів), а потім запропонували вихід через неправомірну вигоду. На думку Лабазюка, Кубраков і Найєм працювали як єдина команда за спільною схемою, де Найєм виконував роль посередника у вимаганнях.

Разом із тим, у червні 2026 року під час судового засідання Лабазюк повідомив, що сторона захисту відправила на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру лист з пропозицією про угоду (імовірно йшлося про угоду про визнання винуватості – «Главком») з умовами та на той час відповіді не отримала. На що прокурорка САП сухо відповіла: відповідь направлена стороні захисту на ту ж електронну пошту.

Будь-яких інших подробиць стосовно угоди не повідомлялося. Хмельницьке медіа, яке висвітлювало хід розгляду справи Лабазюка-Назімова, тоді ж повідомляло, що сторони процесу так і не досягли згоди щодо умов угоди.

Окрема думка судді Крука

Окрему думку щодо вироку обвинуваченим виклав суддя Євген Крук, який входив до колегії суддів Вищого антикорупційного суду. У цілому служитель Феміди погодився з реальним вироком для Лабазюка та Назімова.

Однак, за оцінкою Крука, нардеп Лабазюк заслуговував на більш суворіше покарання у частині конфіскації майна. Зокрема, у вироку зазначено, що суд застосував до компанії Лабазюка «Ю Ар Ді» штраф у розмірі 10,87 млн грн, що еквівалентно подвійному розміру незаконно одержаної вигоди, яка лежала у китайській шкатулці. Натомість Феміда відмовилася призначати додаткове покарання для обвинувачених у вигляді конфіскації майна.

Суддя ВАКС Євген Крук вважає, що на користь держави необхідно було стягнути половину від усього майна, яким володіє нардеп Сергій Лабазюк дані: Опендатабот

«Вважаю, що з огляду на те, що Сергій Лабазюк є народним депутатом України, який з корисливих мотивів вчинив тяжкий корупційний злочин, вирок Вищого антикорупційного суду від 23 листопада 2026 у справі № 991/4326/24 в частині призначеного Лабазюку покарання не відповідає принципу справедливості покарання, та вважаю, що, окрім основного покарання, йому має бути призначено додаткове покарання у виді конфіскації 1/2 (однієї другої частини) всього належного йому на праві власності майна», – йшлося в окремій думці судді Крука.

Віталій Тараненко, «Главком»