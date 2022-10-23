Після ракетної атаки Росії влада Рівного вирішила відправити школярів на канікули
Раніше влада Рівного планувала об’єднати осінні канікули із зимовими
З понеділка, 24 жовтня, у школах Рівного розпочинаються осінні канікули. Вони триватимуть тиждень. Про це повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк.
Водночас очільник міста повідомив, що дитячі садочки працюватимуть у звичному режимі.
«Щойно під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) прийнято рішення щодо проведення осінніх канікул в школах міста. Канікули триватимуть тиждень. Садочки працюють у звичному режимі. У випадках, коли в закладах буде відсутнє водопостачання чи електроенергія – рішення буде прийматися додатково», – поінформував Третяк.
Зазначимо, раніше влада рівного планувала, що осінні канікули будуть об’єднані із зимовими. Очікувалося, що об’єднані канікули триватимуть з 26 грудня по 22 січня. Відповідно, тепер рішення про об’єднання осінніх та зимових канікул вважається недійсним.
Нагадаємо, уранці 22 жовтня з’явилися повідомлення про вибухи та перебої зі світлом у Рівненській області. Згодом влада підтвердила інформацію про приліт. Внаслідок обстрілу пошкоджені електропідстанції.
Також відомо, що 22 жовтня російські війська загалом випустили по Україні 36 ракет, але більшу частину вдалося збити.
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