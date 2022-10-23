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Після ракетної атаки Росії влада Рівного вирішила відправити школярів на канікули

Надія Клочко
glavcom.ua
Після ракетної атаки Росії влада Рівного вирішила відправити школярів на канікули
Канікули у школах Рівного розпочнуться з 24 жовтня
фото з відкритих джерел

Раніше влада Рівного планувала об’єднати осінні канікули із зимовими

З понеділка, 24 жовтня, у школах Рівного розпочинаються осінні канікули. Вони триватимуть тиждень. Про це повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк.

Водночас очільник міста повідомив, що дитячі садочки працюватимуть у звичному режимі. 

«Щойно під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) прийнято рішення щодо проведення осінніх канікул в школах міста. Канікули триватимуть тиждень. Садочки працюють у звичному режимі. У випадках, коли в закладах буде відсутнє водопостачання чи електроенергія – рішення буде прийматися додатково», – поінформував Третяк.

Зазначимо, раніше влада рівного планувала, що осінні канікули будуть об’єднані із зимовими. Очікувалося, що об’єднані канікули триватимуть з 26 грудня по 22 січня. Відповідно, тепер рішення про об’єднання осінніх та зимових канікул вважається недійсним.

Нагадаємо, уранці 22 жовтня з’явилися повідомлення про вибухи та перебої зі світлом у Рівненській області. Згодом влада підтвердила інформацію про приліт. Внаслідок обстрілу пошкоджені електропідстанції. 

Також відомо, що 22 жовтня російські війська загалом випустили по Україні 36 ракет, але більшу частину вдалося збити. 

Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 23 жовтня
Теги: війна школа канікули Рівне

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