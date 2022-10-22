Ворог атакував Рівненщину, є приліт

Місцеві телеграм-канали повідомляють про вибухи та перебої зі світлом

Уранці 22 жовтня з’явилися повідомлення про вибухи та перебої зі світлом у Рівненській області. Також місцеві телеграм-канали писали про приліт у об’єкт енергетичної інфраструктури та пожежу.

Інформацію про приліт в область підтвердив начальник військової адміністрації Віталій Коваль.

«Друзі,є влучання. Наголошую, не виставляйте в мережі відео та фото. Чекайте офіційної інформації. І залишайтеся в укриттях!», – написав Коваль.

Нагадаємо, львів’яни вранці 22 жовтня чули вибухи. В області працювала ППО.

Раніше над Дністровським районом Чернівецької області літак ЗСУ збив ракету, яка впала в озеро.

Крім того, у Хмельницькій області вранці 22 жовтня було чути вибухи. Місто Хмельницький залишилося без електрики.

Також у суботу, 22 жовтня, вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях.

Близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.