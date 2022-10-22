Обстріл Рівненщини: начальник військової адміністрації розповів подробиці
У частині Рівненського району немає світла
Уранці 22 жовтня ворог атакував Рівненщину. За повідомленням начальника обласної військової адміністрації Віталія Коваля, ППО спрацювала успішно, однак деякі ракет все ж влучили в ціль. Пошкоджені електропідстанції. Жертв немає.
«Наразі в частині Рівненського району відсутнє електроживлення. Служби ДСНС та обленерго працюють над подоланням наслідків», – сказав Віталій Коваль.
Начальник ОВА також запевнив, що електропостачання відновлять вже найближчим часом.
Нагадаємо, уранці 22 жовтня з’явилися повідомлення про вибухи та перебої зі світлом у Рівненській області.
Коментарі — 0