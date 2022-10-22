Обстріл Рівненщини: очільник області показав наслідки

Над ліквідацією наслідків обстрілу на Рівненщині працювали 99 рятувальників

Енергетичні системи Рівненщини сьогодні потрапили під ракетний удар ворога. Наслідки атаки показав голова місцевої ОВА Віталій Коваль.

Відомо, що над ліквідацією наслідків працювало 16 одиниць спецтехніки ДСНС та 99 чоловік особового складу.

«Дякую нашим рятувальникам за пекельний та героїчний труд. Низькій уклін вашим зусиллям, самопожертві та відданості справі», – йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що в одній із областей внаслідок ракетного удару майже повністю знищено об‘єкт енергетики.

Нагадаємо, уранці 22 жовтня з’явилися повідомлення про вибухи та перебої зі світлом у Рівненській області. Згодом влада підтвердила інформацію про приліт.

Крім того, сьогодні вибухи чули львів’яни. В області працювала ППО. У Хмельницькій області вранці теж було чути вибухи. Місто Хмельницький залишилося без електрики.

Також у суботу, 22 жовтня, вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях.

Близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на обстріли на назвав кількість ракет, якими рашисти атакували Україну.