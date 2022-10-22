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Через обстріл Рівненщини зупинило роботу найбільше хімічне підприємство регіону

Юрій Лящук
glavcom.ua
Через обстріл Рівненщини зупинило роботу найбільше хімічне підприємство регіону
Екологічна ситуація на підприємстві перебуває в межах норми
фото з відкритих джерел

Підприємство «Рівнеазот» зазнало аварійної зупинки через обстріли російських окупантів

Ракетна атака російських агресорів по об'єктах енергетичної інфраструктури в м. Рівному в суботу призвела до часткового знеструмлення ПрАТ «Рівнеазот» та вимушеної аварійної зупинки ключових цехів з виробництва мінеральних добрив, повідомила пресслужба Group DF.

«Через відсутність електроенергії було зупинено цех аміаку, цех азотної кислоти, вапняково-аміачної селітри та аміачної селітри», – зазначається в релізі.

Відповідно до нього, зусиллями працівників зупинку цехів було здійснено чітко, згідно з регламентами, екологічна ситуація на підприємстві перебуває в межах норми.

Подальше відновлення діяльності цехів відбудеться у координації з місцевою владою після поновлення стабільної подачі електроенергії двома резервними лініями, як цього вимагають технічні регламенти виробництва, зазначила Group DF.

«Наголошуємо, що «Рівнеазот» повністю виконає всі договірні зобов'язання перед фермерами та агрохолдингами щодо постачання мінеральних добрив в осінній сезон», – наголошується в повідомленні.

Компанія додала, що на підприємстві продовжує безперебійно працювати цех нейтралізації та очищення стічних вод. Прийом стічних вод із м. Рівне відбувається у штатному режимі.

Ostchem – азотний холдинг Group DF, що поєднує найбільших виробників мінеральних добрив в Україні.

ПрАТ "Рівнеазот" входить до групи Ostchem із 2011 року. За даними Group DF, за цей час у підприємство було інвестовано понад 1,3 млрд грн.

Як відомо, сьогодні, 22 жовтня 2022 року, російські війська загалом випустили по Україні 36 ракет, але більшу частину вдалося збити.

Нагадаємо, уранці 22 жовтня з’явилися повідомлення про вибухи та перебої зі світлом у Рівненській області. Згодом влада підтвердила інформацію про приліт.

Крім того, сьогодні вибухи чули львів’яни. В області працювала ППО. У Хмельницькій області вранці теж було чути вибухи. Місто Хмельницький залишилося без електрики.

Також у суботу, 22 жовтня, вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях.

Близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.

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Теги: Рівненщина обстріл

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