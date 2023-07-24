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Помер мовознавець Костянтин Тищенко

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Помер мовознавець Костянтин Тищенко
За тиждень мовознавцю мало виповнитися 82 роки
фото з відкритих джерел

Тищенко викладач і знавець майже 50 мов

На 82 році життя помер відомий український мовознавець, перекладач, викладач і знавець майже 50 мов Костянтин Тищенко. Мовознавця не стало у неділю, 23 липня. Про смерть Тищенка повідомила пресслужба Інституту мовознавства імені O.O.Потебні НАН України у своєму Facebook.

«Українська наука про мову втратила визнаного фахівця із загального мовознавства, метатеорії мовознавства, знакової теорії мови, романського та східного мовознавства, автора глибоких, новаторських праць із германістики, кельтології, баскології, фінознавства, балканістики, алтаїстики, топоніміки, історії української мови», – йдеться в повідомленні.

Також співчуття близьким та рідним професора Тищенка висловив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, з яким мовознавець був пов'язаний понад 60 років свого життя.

«Колектив Київського національного університету імені Тараса Шевченка висловлює щирі співчуття близьким і рідним та всім, хто знав і цінував цю видатну людину. Вічна пам'ять!» – повідомили в КНУ.

Раніше повідомлялося, що помер український дисидент та публіцист Василь Овсієнко.

Теги: університет наука мовознавець смерть

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