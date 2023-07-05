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У Білорусі раптово помер ще один соратник Лукашенка

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Білорусі раптово помер ще один соратник Лукашенка
Причину смерті Авраменка поки не називають
фото з відкритих джерел

Міністру транспорту та комунікацій Білорусі Олексію Авраменку було 47 років

4 липня раптово помер міністр транспорту та комунікацій Білорусі Олексій Авраменко. Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

Авраменко працював у Мінтрансі з липня 2013 року, спочатку – заступником міністра, а в січні 2019 року очолив відомство. З 2000 по 2001 рік Авраменко працював головним спеціалістом відділу утримання дорожньої мережі Комітету з автомобільних доріг при Мінтрансі. З 2001 по 2006 рік – головний спеціаліст управління змісту дорожньої мережі «Белавтодора».

Причину смерті поки не називають.

Зазначимо, що вже не вперше соратники білоруського диктатора Олександра Лукашенка раптово вмирають.

26 листопада 2022 року помер головний білоруський дипломат Володимир Макей, який був одним із головних посіпак білоруського диктатора. Опозиціонер Леонід Невзлін вважає, що смерть міністра закордонних справ Білорусі та найближчого соратника диктатора Олександра Лукашенка Володимира Макея – це, ймовірно, результат отруєння

У квітні 2023 року помер заступник міністра економіки Сергій Мітянський. Чиновник, згідно з офіційною інформацією, помер на 44-му році життя після тривалої хвороби.

Читайте також: Загадкова смерть Макея. Чому не плакав Лукашенко?
Теги: Білорусь смерть

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