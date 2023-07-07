Удар по Львову: стало відомо, кого вбили російські ракети

Ракетна атака на Львів у ніч на 6 липня стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення

Серед загиблих вісім жінок та два чоловіки

Наймолодшій жертві ракетного обстрілу Львова російськими «Калібрами» у четвер, 6 липня, було 32 роки, а найстаршій – 71 рік. Серед загиблих вісім жінок та два чоловіки. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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«Львів‘яни, яких підступно вночі у рідному домі вбили російські ракети. Вічна пам’ять», – написав він, згадавши поіменно тих, хто загинув.

У трагічному списку вісім жінок та два чоловіки, а саме:

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Анастасія, 32 роки;

Мирослава, 60 років;

Михайло, 35 років;

Ірина, 63 роки;

Ольга, 66 років;

Світлана, 71 рік;

Ольга, 68 років;

Валерій, 67 років;

Інна, 55 років;

Ольга, 56 років.

«Розділяємо біль та смуток рідних, друзів і сусідів. Це величезна трагедія для всієї України. Ніколи не забудемо і не пробачимо. Відповідатимуть усі причетні до цього злочину. Ніде на Землі їм не буде спокою», – додав Козицький.

Нагадаємо, що у ніч на 6 липня у Львові пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Унаслідок цього є загиблі та поранені громадяни, а також пошкодження на об'єктах інфраструктури та влучання у житлові будинки. Зокрема, унаслідок нічного удару Росії пошкоджено 35 будинків. Серйозних уражень зазнали 60 помешкань. Також пошкоджено 50 автомобілів.

Мер Львова Садовий заявив, що атака на цивільну інфраструктуру Львова у ніч на 6 липня стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, зруйновано житловий будинок, офісний комплекс, є руйнації у школі, у гуртожитках Львівської політехніки.

МВС України показало відео перших хвилин після ворожої атаки.

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За останніми даними Генштабу ЗСУ, три ракети «Калібр» влучили по місту Львів.