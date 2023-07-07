Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по Львову: стало відомо, кого вбили російські ракети

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Удар по Львову: стало відомо, кого вбили російські ракети
Ракетна атака на Львів у ніч на 6 липня стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення
фото: МВС

Серед загиблих вісім жінок та два чоловіки

Наймолодшій жертві ракетного обстрілу Львова російськими «Калібрами» у четвер, 6 липня, було 32 роки, а найстаршій – 71 рік. Серед загиблих вісім жінок та два чоловіки. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Львів‘яни, яких підступно вночі у рідному домі вбили російські ракети. Вічна пам’ять», – написав він, згадавши поіменно тих, хто загинув.

У трагічному списку вісім жінок та два чоловіки, а саме:

  • Анастасія, 32 роки;
  • Мирослава, 60 років;
  • Михайло, 35 років;
  • Ірина, 63 роки;
  • Ольга, 66 років;
  • Світлана, 71 рік;
  • Ольга, 68 років;
  • Валерій, 67 років;
  • Інна, 55 років;
  • Ольга, 56 років.

«Розділяємо біль та смуток рідних, друзів і сусідів. Це величезна трагедія для всієї України. Ніколи не забудемо і не пробачимо. Відповідатимуть усі причетні до цього злочину. Ніде на Землі їм не буде спокою», – додав Козицький.

Нагадаємо, що у ніч на 6 липня у Львові пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Унаслідок цього є загиблі та поранені громадяни, а також пошкодження на об'єктах інфраструктури та влучання у житлові будинки. Зокрема, унаслідок нічного удару Росії пошкоджено 35 будинків. Серйозних уражень зазнали 60 помешкань. Також пошкоджено 50 автомобілів.

Мер Львова Садовий заявив, що атака на цивільну інфраструктуру Львова у ніч на 6 липня стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, зруйновано житловий будинок, офісний комплекс, є руйнації у школі, у гуртожитках Львівської політехніки.

МВС України показало відео перших хвилин після ворожої атаки.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, три ракети «Калібр» влучили по місту Львів.

Читайте також: Вийшли в укриття за мить до трагедії. У Львові дивом врятувався журналіст «Главкома» із сімʼєю
Теги: Львів смерть обстріл трагедія укриття будинок

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Руслана популяризує донорство крові для ЗСУ
«Стань донором крові». У Львові Руслана виступила з благодійним концертом (фото)
20 червня, 20:07
РФ обстріляла Білозерку з артилерії та влучила в церкву
На Херсонщині російські військові розстріляли священника з артилерії
13 червня, 13:45
Рятувальники евакуювали з будинку 24 особи
Ракетна атака на Київ: жахливі фото з місця трагедії
24 червня, 13:34
Херсонщина знову потрапила під обстріл ворога
Окупанти обстріляли Херсонщину: є постраждалі
25 червня, 22:28
Окупанти обстріляли кафе, де у момент трагедії було багато людей
Атака на Краматорськ: Колумбія направить ноту протесту Росії
29 червня, 12:40
У 2021 році Максим підписав контракт зі Збройними силами 
Хвилина мовчання: згадаймо 19-річного пластуна та бойового медика Максима Вороб’єнка
Вчора, 09:00
Верхній поверх будинку на Стрийській
Вийшли в укриття за мить до трагедії. У Львові дивом врятувався журналіст «Главкома» із сімʼєю
Вчора, 10:04
Уламками ракети зруйновано будинок і пошкоджено десятки машин
Наслідки нічного удару по Львову: відео, що шокує
Вчора, 07:57
Авіація сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника
ЗСУ наступають біля Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах – Генштаб
Вчора, 19:54

Події в Україні

Удар по Львову: стало відомо, кого вбили російські ракети
Удар по Львову: стало відомо, кого вбили російські ракети
Росіяни втричі менше застосовують «Калібри»: Повітряні сили назвали причину
Росіяни втричі менше застосовують «Калібри»: Повітряні сили назвали причину
Львів накрила потужна злива: негода наробила лиха у місті (відео)
Львів накрила потужна злива: негода наробила лиха у місті (відео)
ЗСУ просунулися вглиб на Бахмутському напрямку
ЗСУ просунулися вглиб на Бахмутському напрямку
Росія створила нове угрупування флоту в Азовському морі: розвідка назвала мету
Росія створила нове угрупування флоту в Азовському морі: розвідка назвала мету
Байден схвалив передачу касетних боєприпасів Україні: як вони допоможуть ЗСУ
Байден схвалив передачу касетних боєприпасів Україні: як вони допоможуть ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Луценко розповів, чому йому дзвонить Ляшко з фронту
55K
Безугла vs Луценко. За що «слуга» критикує ексгенпрокурора
11K
«У мене рак, я інвалід». Президент «Київміськбуду» відреагував на скандал із відстороненням
7357
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6834
Мер Сум: Поки наші наступають на півдні, ворог може вдарити з півночі
5747
Нова небезпека на Запорізькій АЕС. «Енергоатом» б’є на сполох

Новини

Грозові дощі та спека: прогноз погоди на 7 липня
Сьогодні, 05:38
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Спека та місцями грози: прогноз погоди на 6 липня
Вчора, 05:39
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:56
«Асиметричний градієнт виснаження»: ISW пояснив тактику ЗСУ під час контрнаступу
5 липня, 07:58
Спека та місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 5 липня
5 липня, 05:32

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту