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Безпілотник влучив у багатоповерхівку в Сумах: скільки людей загинуло

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Безпілотник влучив у багатоповерхівку в Сумах: скільки людей загинуло
Російський безпілотник пошкодив багатоповерхівку в Сумах, унаслідок чого загинуло троє людей
фото з відкритих джерел

Унаслідок терористичної атаки ворога загинуло троє людей

Кількість жертв атаки ворожих дронів на Суми, здійсненої в понеділок, 3 липня, зросла до трьох людей. Про це повідомив міський голова Сум Олександр Лисенко. 

За словами Лисенка, в Сумах «Троє загиблих. 21 поранений. Четверо залишаються в лікарнях унаслідок вчорашньої атаки ворога».

4 липня у місті оголошено день жалоби.

Нагадаємо, що російські військові зранку 3 липня атакували Суми. Унаслідок атаки безпілотника було сильно пошкоджено житловий будинок, жахливий момент влучання потрапив на кадри відео.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія іранським дроном атакувала будівлю Служби безпеки України у місті Суми.

Триває 496-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі Росія завдала по Україні чергового удару іранськими ударними БпЛА Shahed. Інформація щодо наслідків російської терористичної атаки наразі уточнюється. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Теги: Суми обстріл смерть

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