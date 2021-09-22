До сорока заповідників та національних і природних парків будують нові дороги

«Укравтодор» працює над відновленням автотрас у різних регіонах України

Державне агентство автомобільних доріг України за програмою «Велике будівництво» відновлює дороги до сорока природних парків та заповідників. Про це повідомляє пресслужба агентства у Facebook.

Уже відремонтовані або перебувають на стадії ремонту дороги до 17 національних парків, 11 заповідників, чотирьох природних парків, двох ландшафтних парків та шести пам’яток природи.

«Комфортну подорож можна здійснити до біосферного заповідника «Асканія Нова» – представника України на Всесвітньому конкурсі New 7 Wonders of Nature-2009. Цього року під’їзд до заповідника було відновлено по всій протяжності – 22,4 км», – йдеться в повідомленні.

В Укравтодорі додали, що вперше за пів століття відремонтували близько 50 км доріг до Шацького національного природного парку, на території якого розташовано 23 озера, серед яких найглибше в Україні – Світязь.

Завдяки оновленому у 2020 році об’їзду Умані стала більш комфортною дорога до Національного дендрологічного парку «Софіївка», в той час як у Чернігівській області ремонтують 26 км доріг до Національного природного парку «Мезинський».

У роботі також шляхи до Національного природного парку «Залісся», у межах Київської області ремонтують 43 км траси М-01, а також Верховинського природного парку і парку «Гуцульщина», на Івано-Франківщині на під’їздах укладають нове покриття.

«Острів Хортиця – одне із Семи чудес України – сполучатиметься з берегами Дніпра автотранспортною магістраллю. Природний заповідник «Дніпровсько-Орільський», загальною площею понад 3 700 га. На території росте дев’ять видів рослин, занесених до Червоної книги України, та 50 рідкісних для Дніпропетровщини видів. До заповідника веде автошлях Н-31, 28 км якого цьогоріч було збудовано», – розповідають у пресслужбі.

Також оновлюють дороги до дендропарку «Веселі Боковеньки» на Кіровоградщині та заповідника «Розточчя» у Львівській області.

Нагадаємо, у столиці будівництво Великої Окружної дороги триває за планом. За сприятливих погодних умов планується вже до кінця цього року завершити роботи та запустити автомобільне сполучення від Мінського проспекту до вул. Богатирської.

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