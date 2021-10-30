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    Екологи показали, як після пожеж відновлюється природа у Чорнобилі: атмосферні фото

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    Світлини красивої осені у біосферному заповіднику<br /><br /> - Екологи показали, як після пожеж відновлюється природа у Чорнобилі: атмосферні фото
    Світлини красивої осені у біосферному заповіднику

    Фото Сергія Жили

    Торік весною у Чорнобилі масово горіли ліси

    У західній частині Чорнобильського заповідника відновлюється рослинність на місці весняної пожежі 2020-го року. Про це повідомили на сторінці заповідника у Facebook.

    «Де були соснові ліси, формуються похідні березняки. Це класична післяпожежна зміна – сукцесія рослинності, зміна порід. Осіння погода в останні роки – переважно бездощова, і листя має яскраво-жовте забарвлення», – прокоментували екологи.

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    Фото Сергія Жили
    Фото Сергія Жили

    Нагадаємо, під час пожеж у зоні відчуження, що тривали з 4 квітня 2020, згоріло 11,5 тис. га Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника – 5% території.

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    Теги: Чорнобильська зона природа
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    Екологи показали, як після пожеж відновлюється природа у Чорнобилі: атмосферні фото