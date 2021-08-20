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    Шведські біологи визначили причину потягу до спиртного

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    Частина людей буде випивати навіть в тому випадку, коли здоровий глузд підказує, що цього робити не слід - Шведські біологи визначили причину потягу до спиртного
    Частина людей буде випивати навіть в тому випадку, коли здоровий глузд підказує, що цього робити не слід
    Фото з відкритих джерел

    Вчені з Університету Лінчепінга розкрили причину, чому людей тягне до алкоголю

    За прийняття людиною рішення про вживання алкоголю відповідає певна група нервових клітин в головному мозку, повідомили шведські біологи з Університету Лінчепінга. Результати дослідження опубліковані в журналі Science Advances.

    При цьому частина людей буде випивати навіть в тому випадку, коли здоровий глузд підказує, що цього робити не слід. Уточнюється, що до цієї групи людей з непереборною тягою до спиртного входять ті, у кого немає явно вираженої алкогольної залежності.

    У своєму експерименті вчені використовували щурів, схильних до компульсивного вживання алкоголю. Спочатку їм пропонували натиснути на важіль, щоб отримати невелику частку алкоголю.

    Потім фахівці змінили умови: після натискання на важіль гризуни отримували удар струмом.

    З'ясувалося, що більшість тварин перестало виконувати вправу, проте третина з них продовжували робити це, незважаючи на негативні наслідки.

    Коли вчені проводили аналіз мозкової діяльності гризунів, то виявили в мигдалевидному тілі їх мозку мережу PKCδ-позитивних нервових клітин, які виявляють активність перед натисканням на важіль.

    Як пояснив керівник експерименту професор психіатрії Маркус Хайліг (Markus Heilig), саме ця група клітин визначає різницю між умінням обмежувати себе і нездатністю зупинитися.

    Нагадаємо, в Україні кожен другий літр міцного алкоголю – фальсифікат. Його реалізують без сплати акцизів, при цьому якість такого напою ніхто гарантувати не може.

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    Теги: алкоголь наука
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    Шведські біологи визначили причину потягу до спиртного