Шведські біологи визначили причину потягу до спиртного

Частина людей буде випивати навіть в тому випадку, коли здоровий глузд підказує, що цього робити не слід

Вчені з Університету Лінчепінга розкрили причину, чому людей тягне до алкоголю

За прийняття людиною рішення про вживання алкоголю відповідає певна група нервових клітин в головному мозку, повідомили шведські біологи з Університету Лінчепінга. Результати дослідження опубліковані в журналі Science Advances.

При цьому частина людей буде випивати навіть в тому випадку, коли здоровий глузд підказує, що цього робити не слід. Уточнюється, що до цієї групи людей з непереборною тягою до спиртного входять ті, у кого немає явно вираженої алкогольної залежності.

У своєму експерименті вчені використовували щурів, схильних до компульсивного вживання алкоголю. Спочатку їм пропонували натиснути на важіль, щоб отримати невелику частку алкоголю.

Потім фахівці змінили умови: після натискання на важіль гризуни отримували удар струмом.

З'ясувалося, що більшість тварин перестало виконувати вправу, проте третина з них продовжували робити це, незважаючи на негативні наслідки.

Коли вчені проводили аналіз мозкової діяльності гризунів, то виявили в мигдалевидному тілі їх мозку мережу PKCδ-позитивних нервових клітин, які виявляють активність перед натисканням на важіль.

Як пояснив керівник експерименту професор психіатрії Маркус Хайліг (Markus Heilig), саме ця група клітин визначає різницю між умінням обмежувати себе і нездатністю зупинитися.

Нагадаємо, в Україні кожен другий літр міцного алкоголю – фальсифікат. Його реалізують без сплати акцизів, при цьому якість такого напою ніхто гарантувати не може.

Читайте також: