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    Половина міцного алкоголю в Україні – фальсифікат

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    Якість такого товару ніхто не перевіряє - Половина міцного алкоголю в Україні – фальсифікат
    Якість такого товару ніхто не перевіряє

    Ситуація з підакцизним товаром стрімко погіршується

    В Україні кожен другий літр міцного алкоголю – фальсифікат. Його реалізують без сплати акцизів, при цьому якість такого напою ніхто гарантувати не може.

    Cитуація з підакцизними товарами (в першу чергу сигарети і алкоголь) досягла гіршого за багато років стану. Про це розповів глава комітету з питань податкової, фінансової і митної політики Данило Гетманцев, пише Obozrevatel.

    «Із кожного другого літра не сплачується акциз. Навіть в Києві є магазини, які на розлив горілку продають, що заборонено. А є сайти, які продають цілими тетрапак. Кожен другий літр контрафактний, нелегальний, з нього не сплачено акциз», – каже нардеп.

    Товар без акцизів можна купити в інтернеті і навіть в магазинах і кафе біля метро. При цьому, якщо з ситуацією з ухиленням від сплати ПДВ вдається показники покращувати, сірий ринок підакцизних товарів тільки зростає.

    «Радіти нічому, це факт. І по алкоголю, і по паливу, і по тютюнових виробах. Тут система впирається найбільш жорстко.

    Якщо в схемах із ПДВ ми переломили ситуацію і близькі до остаточного її вирішення, то подакцизка стала для нас своєрідним Сталінградом. Тут проявляється впевненість у власній безкарності злочинців, які ухиляються від податків. Всі ж знають ситуацію з duty free, коли на одного пасажира, в тому числі і дітей, «продавали» по шість блоків сигарет», – пояснив Гетманцев.

    Нагадаємо, раніше у Києві податківці вилучили 900 л сурогатної горілки.

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    Теги: акциз ринок алкоголь ПДВ Данило Гетманцев
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    Половина міцного алкоголю в Україні – фальсифікат