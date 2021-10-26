Стало відомо, чому зменшився людський мозок

Вчені з США пояснили зменшення мозку людини розвитком колективного розуму

Дослідники з США показали, що зменшення мозку людини відбулося паралельно з розвитком колективного розуму. Стаття вчених опублікована в журналі Frontiers in Ecology and Evolution.

У плейстоцені розміри мозку людини дещо зменшилися. Однак коли точно і чому це сталося досі невідомо. Дослідники з Бостонського університету і Дартмутського коледжу вирішили проаналізувати патерни еволюції людського мозку і порівняти їх із подібними у мурах.

Для початку вони за допомогою аналізу точок зміни проаналізували 985 викопних і сучасних черепів людини. З'ясувалося, що зменшення нашого мозку сталося близько трьох тисяч років тому, що менше за попередні оцінки.

«Згідно з нашою гіпотезою, для мурашок можна створити різні моделі, які дозволять пояснити збільшення або зменшення обсягу мозку в залежності від соціального життя», – пояснив один із авторів роботи, професор Бостонського університету Джеймс Траньєлло.

У мурах, як і у людей, розвинені такі риси соціального життя як групове прийняття рішень, розподіл праці і виробництво їжі. Дослідники проаналізували комп'ютерні моделі, які описують зміни мозку робочих мурах декількох груп, зокрема чорних садових мурах, мурах-листорізів і мурах-кравців.

Виявилося, що на зміну розмірів мозку впливають групове пізнання і поділ праці. У соціальних групах із загальними знаннями і спеціалізацією праці мозок їхніх учасників адаптується для максимізації ефективності – в тому числі і шляхом зменшення в обсязі.

«Ми припускаємо, що це зменшення було пов'язано зі збільшенням залежності від колективного розуму», – зазначає Траньєлло.

Обмін знаннями вимагав менше енергії для зберігання інформації кожною окремою людиною, що сприяло зменшенню обсягів мозку.

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