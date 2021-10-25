Телескоп «Хаббл» зафіксував смерть зірки

Астрономи простежили за надновою зіркою SN 2020fqv відразу після вибуху

Космічний телескоп НАСА «Хаббл» провів спостереження за надновою зіркою SN 2020fqv, результати яких допоможуть вченим визначити, які зірки знаходяться на межі вибуху. Про це повідомляється в пресрелізі на Phys.org.

SN 2020fqv знаходиться на відстані 60 мільйонів світлових років в спіральних галактиках Сіамські близнюки (NGC 4567 і NGC 4568), в сузір'ї Діви. За допомогою телескопа «Хаббл» і орбітальної обсерваторії TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) вченим вдалося отримати зображення залишків зірки майже відразу після вибуху і через кілька днів після руйнування.

«Хаббл» дав астрономам можливість в подробицях простежити за еволюцією речовини, так званим білязірковим матеріалом, всього через кілька годин після спалаху зірки.

TESS надавав зображення системи кожні 30 хвилин, починаючи з декількох днів до вибуху і закінчуючи кількома тижнями після вибуху. Завдяки цьому вчені побачили те, що відбувалося навколо зірки в попереднє десятиліття.

Теоретичні моделі і порівняння їх з результатами спостереження показали, що маса підірваної зірки приблизно в 14-15 разів більша за масу Сонця. Точне визначення маси зірки, яка перетворюється на наднову, має вирішальне значення для розуміння того, як масивні зірки живуть і вмирають.

Нагадаємо,раніше космічний телескоп Hubble національного управління США з аеронавтики й дослідження космосу зробив світлину спіральної галактики NGC 5728, розташованої у сузір’ї Терезів.

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