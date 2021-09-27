Навіть легкий перебіг Covid-19 пришвидшує старіння мозку – дослідження

Covid-19 може впливати на тіло та мозок впродовж місяців або довше після зараження

Дослідники збирають все нові й важливі відомості про вплив Covid-19 на тіло і мозок. Нові результати викликають побоювання з приводу довгострокового впливу коронавірусу на біологічні процеси, такі як старіння, повідомляє The Conversation.

З'явилося все більше доказів того, що Covid-19 може впливати на тіло і мозок впродовж місяців або довше після зараження. Про це свідчить нове дослідження вчених з Великої Британії.

Дослідники спиралися на наявну базу даних під назвою UK Biobank, яка містить дані зображень мозку більше ніж 45 000 мешканців Великої Британії починаючи з 2014 року. Дослідницька група проаналізувала дані зображень мозку й покликала на додаткове сканування тих людей, які перехворіли на Covid-19 й тих, кого не торкнулася інфекція (ці добровольці стали контрольною групою).

Результати дослідження:

Команда виявила помітні відмінності в сірій речовині, яка складається з клітинних тіл нейронів, що обробляють інформацію в головному мозку.

У людей, які хворіли на коронавірус, була менша товщина тканини сірої речовини в областях мозку, відомих як лобова і скронева частки.

У міру старіння обсяг або товщина сірої речовини зменшується, але у перехворілих на Covid-19 ці зміни були більшими, ніж зазвичай.

Цікаво, що у людей з легким перебігом коронавірусу результати були такими ж, як і у тих, хто переніс Covid-19 у важкій формі та був госпіталізований.

Окрім цього, вчені досліджували зміни в продуктивності при виконанні когнітивних завдань. Виявилось, що ті люди, які хворіли на Covid-19, повільніше обробляли інформацію в порівнянні з тими, хто цього не робив.

Нагадаємо, Ізраїль починає використовувати ліки проти коронавірусу.

Зазначимо, що Covid-вакцина компанії Moderna є найбільш ефективною серед інших вакцин у запобіганні госпіталізації.

Раніше стало відомо, що через кілька місяців після перенесення Covid-19 у людей, що одужали, можуть з’являтися такі аномальні наслідки хвороби, як непереносимість алкоголю, суїцидальні думки чи, наприклад, старіння нирок.

Також ізраїльські вчені заявили, що третя доза вакцини підвищує захист від коронавірусу в 10 разів.

До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

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