Вперше в Україні лікарі пересадили кістковий мозок дорослому від неродинного донора

Раніше всі українці, які потребували такої трансплантації, змушені були їхати за кордон

Лікарі майже місяць після операції спостерігали за пацієнтом

Вперше в Україні кістковий мозок дорослому українцеві пересадили від неродинного донора. Операцію виконали в Черкаському обласному онкодиспансері. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook засновниця ГО «Всеукраїнська платформа донорства iDonor» Ірина Заславець.

«Кістковий мозок прилетів із-за кордону. Майже місяць лікарі тримали це в секреті, але завтра (16 вересня – ред.) нарешті готові про все розказати і показати свого першого пацієнта», – йдеться у повідомленні.

За її словами, донині всі дорослі українці із раком крові чи апластичною анемією, яким потрібна була донорська трансплантація кісткового мозку (ТКМ), мусили їхати за кордон. Це дуже вартісна операція – від 110 тисяч доларів.

Минулого року Україна спрямувала в іноземні клініки за ТКМ 413 млн грн. Відправлено на операцію 139 дорослих українців. Цього року – 273 млн грн, і 91 дорослий українець.

«Ця трансплантація в Черкасах означає, що в найближчій перспективі наші громадяни більше не муситимуть їхати за кордон. Українців рятуватимуть українці», – зазначила Ірина Заславець.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оприлюднив тарифи на трансплантацію органів.

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