  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Вперше в Україні лікарі пересадили кістковий мозок дорослому від неродинного донора

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Раніше всі українці, які потребували такої трансплантації, змушені були їхати за кордон - Вперше в Україні лікарі пересадили кістковий мозок дорослому від неродинного донора
    Раніше всі українці, які потребували такої трансплантації, змушені були їхати за кордон
    Фото з відкритих джерел

    Лікарі майже місяць після операції спостерігали за пацієнтом

    Вперше в Україні кістковий мозок дорослому українцеві пересадили від неродинного донора. Операцію виконали в Черкаському обласному онкодиспансері. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook засновниця ГО «Всеукраїнська платформа донорства iDonor» Ірина Заславець.

    «Кістковий мозок прилетів із-за кордону. Майже місяць лікарі тримали це в секреті, але завтра (16 вересня – ред.) нарешті готові про все розказати і показати свого першого пацієнта», – йдеться у повідомленні.

    За її словами, донині всі дорослі українці із раком крові чи апластичною анемією, яким потрібна була донорська трансплантація кісткового мозку (ТКМ), мусили їхати за кордон. Це дуже вартісна операція – від 110 тисяч доларів.

    Минулого року Україна спрямувала в іноземні клініки за ТКМ 413 млн грн. Відправлено на операцію 139 дорослих українців. Цього року – 273 млн грн, і 91 дорослий українець.

    «Ця трансплантація в Черкасах означає, що в найближчій перспективі наші громадяни більше не муситимуть їхати за кордон. Українців рятуватимуть українці», – зазначила Ірина Заславець.

    Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оприлюднив тарифи на трансплантацію органів.

    Читайте також:
    Теги: медицина українці Україна кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вперше в Україні лікарі пересадили кістковий мозок дорослому від неродинного донора