Вчені з'ясували найкращий час доби для вакцинації
Час доби необхідно враховувати при вакцинації та протипухлинній імунотерапії
Німецькі і швейцарські вчені за допомогою експериментів на лабораторних мишах і клітинах людини з'ясували, що у людей активність імунної системи вище вранці, що необхідно враховувати при вакцинації. Про це повідомляється на сайті Neuroscience News.
У процесі дослідження фахівці з Женевського університету та Університету Людвіга-Максиміліана стежили за дендритними клітинами, які активно розпізнають антигени – специфічні фрагменти патогенів, які в підсумку мігрують в лімфовузли, де допомагають виробляти антитіла.
Імунологи прийшли до висновку, що дендритні клітини найбільш активно переміщаються в кінці стадії спокою організму, перед відновленням активності. Для мишей це день, а для людини – ранній ранок.
У публікації наголошується, що на думку вчених, час доби необхідно враховувати при вакцинації та протипухлинній імунотерапії. Це може позитивно вплинути на ефективність процедур.
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