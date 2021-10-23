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    Вчені з'ясували найкращий час доби для вакцинації

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    Вчені з'ясували, що у людей активність імунної системи вище вранці - Вчені з'ясували найкращий час доби для вакцинації
    Вчені з'ясували, що у людей активність імунної системи вище вранці
    фото: Reuters

    Час доби необхідно враховувати при вакцинації та протипухлинній імунотерапії

    Німецькі і швейцарські вчені за допомогою експериментів на лабораторних мишах і клітинах людини з'ясували, що у людей активність імунної системи вище вранці, що необхідно враховувати при вакцинації. Про це повідомляється на сайті Neuroscience News.

    У процесі дослідження фахівці з Женевського університету та Університету Людвіга-Максиміліана стежили за дендритними клітинами, які активно розпізнають антигени – специфічні фрагменти патогенів, які в підсумку мігрують в лімфовузли, де допомагають виробляти антитіла.

    Імунологи прийшли до висновку, що дендритні клітини найбільш активно переміщаються в кінці стадії спокою організму, перед відновленням активності. Для мишей це день, а для людини – ранній ранок.

    У публікації наголошується, що на думку вчених, час доби необхідно враховувати при вакцинації та протипухлинній імунотерапії. Це може позитивно вплинути на ефективність процедур.

    До слова, головний санлікар спрогнозував пік Covid-захворюваності в Україні.

    Варто знати, що в Україні з 25 жовтня може бути сім «червоних» зон. Київ на межі «почервоніння».

    Кількість хворих на коронавірус в Україні стрімко зростає останній тиждень. Лікарні не встигають відкривати нові ліжкомісця для хворих. Кілька діб поспіль в Україні фіксуються також нові антирекорди: лише за вчора ми маємо 23 тисячі нових хворих та понад 600 смертей.

    Якщо подивитись статистику, то виявляється, що кожен 600-й українець вже помер від Covid-19.

    Крім того, названі головні причини смерті українців у жовтні.

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    Теги: наука вакцинація коронавірус
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    Вчені з'ясували найкращий час доби для вакцинації