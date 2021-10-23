Вчені з'ясували найкращий час доби для вакцинації

Час доби необхідно враховувати при вакцинації та протипухлинній імунотерапії

Німецькі і швейцарські вчені за допомогою експериментів на лабораторних мишах і клітинах людини з'ясували, що у людей активність імунної системи вище вранці, що необхідно враховувати при вакцинації. Про це повідомляється на сайті Neuroscience News.

У процесі дослідження фахівці з Женевського університету та Університету Людвіга-Максиміліана стежили за дендритними клітинами, які активно розпізнають антигени – специфічні фрагменти патогенів, які в підсумку мігрують в лімфовузли, де допомагають виробляти антитіла.

Імунологи прийшли до висновку, що дендритні клітини найбільш активно переміщаються в кінці стадії спокою організму, перед відновленням активності. Для мишей це день, а для людини – ранній ранок.

У публікації наголошується, що на думку вчених, час доби необхідно враховувати при вакцинації та протипухлинній імунотерапії. Це може позитивно вплинути на ефективність процедур.

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