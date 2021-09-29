Стало відомо, скільки шкіл в Україні на дистанційному навчанні

3,3 тисячі шкіл нині не проводять очного навчання

В Україні 3,3 тисячі шкіл перебувають на дистанційному навчанні. Про це в ефірі програми «Сніданок з 1+1» повідомила заступниця міністра освіти і науки Віра Рогова.

«У п'ятницю, 24 вересня, в нас було 4600 закладів на дистанційній формі навчання. Сьогодні у нас 3,3 тисячі шкіл... За ці три дні ми бачимо поліпшення (ситуації) щодо вакцинації наших педагогів. Кількість (шкіл на дистанційному навчанні – ред.) зменшується завдяки тому, що вакцинуються вчителі», – сказала Рогова.

За її словами, лідерами у вакцинації вчителів є Київ, Сумська, Луганська, Донецька і Харківська області.

Заступниця міністра додала, що найбільше закладів загальної середньої освіти, які перейшли на дистанційне навчання, – у Львівській, Вінницькій, Одеській, Рівненській, Івано-Франківській та Волинській областях.

«Ці області зараз під пильним контролем, тому що більш як 40% шкіл у них навчається дистанційно», – зазначила Рогова.

Вона нагадала, що вакцинація проти Covid-19 наразі є добровільною. Водночас у разі введення червоного рівня епідемічної небезпеки діє вимога щодо стовідсоткової вакцинації педагогічного персоналу для очного навчання. На жовтому достатнім є рівень у 80% вакцинованого персоналу хоча б першою дозою.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України підготувало проєкт наказу про перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням.

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