Обов'язкова вакцинація від Covid-19: МОЗ запропонував перелік професій

22 вересня міністр охорони здоров'я оголосив про введення обов'язкової вакцинації проти коронавірусної хвороби для певної категорії громадян

До списку потрапили чиновники та освітяни

Міністерство охорони здоров'я України підготувало проєкт наказу про перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням. Відповідний документ оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Так, до списку потрапили чиновники та освітяни.

Згідно з документом, на період дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів, вакцинації проти гострої респіраторної хвороби Covid-19 підлягають:

Працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів.

Працівники місцевих державних адміністрацій.

Працівники закладів професійної (професійно-технічної освіти), фахової передвищої, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних закладів освіти.

Раніше стало відомо, що повний перелік професій, для яких планується впровадження обов'язкової вакцинації від Covid-19, Міністерство охорони здоров'я планує презентувати цього тижня.

22 вересня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації проти коронавірусної хвороби для працівників освіти та чиновників.

До слова, вакциновані українці отримають знижки на таксі. Також влада Івано-Франківська заохочує до вакцинації цікавими подарунками.

Ще мер Івано-Франківська пообіцяв преміювати навчальний заклад, який першим вакцинує 100% працівників.

Як раніше повідомлялося, у Вінниці місцева влада вирішила заохочувати містян до вакцинації від коронавірусу цінними призами. Участь у розіграші призів зможуть взяти всі, хто від початку вересня зареєструється і отримає щеплення у пунктах вакцинації.