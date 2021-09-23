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    Понад 85% шкіл Львівщини перейшли на дистанційне навчання

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    Понад 85% закладів загальної середньої освіти Львівщини організували навчання в дистанційній формі - Понад 85% шкіл Львівщини перейшли на дистанційне навчання
    Понад 85% закладів загальної середньої освіти Львівщини організували навчання в дистанційній формі
    фото: Novograd.City

    В звичному режимі працюють лише ті школи, в яких не менше 80% персоналу вакциновано від Covid-19

    Департамент освіти Львівської ОДА видав наказ про переведення понад 85% шкіл області на дистанційне навчання. У такій формі продовжують навчання учні 5-11 класів у школах, рівень вакцинації від Covid-19 в яких не досяг 80%.

    У документі йдеться про те, що з 23 вересня через «жовту» зону карантину учні та студенти припинили відвідування навчальних закладів, крім початкових класів та вихованців дитсадків. Також в нормальному режимі працюють навчальні заклади, в яких не менше 80% персоналу вакциновано від Covid-19.

    «Тобто понад 85% закладів загальної середньої освіти з 23.09.2021 року організували навчання в дистанційній формі», – йдеться в повідомленні.

    Зазначимо, у Києві не закрилася жодна школа.

    Нагадаємо, на тлі погіршення епідемічної ситуації в Україні посилили карантинні обмеження, з 23 вересня усі регіони перейшли в жовту зону.

    Заклади освіти у жовтій зоні зможуть працювати в очному режимі за умови, якщо 80% працівників матимуть Covid-сертифікати (вакцинацію, негативний ПЛР-результат тестування чи довідку про одужання від коронавірусу). Закриті заклади освіти не працюватимуть навіть у дистанційній формі.

    Уряд дозволив працювати дитячим садочкам та школам за будь-якого рівня епіднебезпеки.

    На Київщині 73% шкіл мають рівень вакцинації 80% і вище, решта 27% не мають достатнього рівня і будуть відкриті для відвідування лише для учнів початкової школи

    Щоб прискорити темпи щеплення, Державна комісія доручила головам обласних державних адміністрацій забезпечити вакцинацію вчителів на місцях.

    22 вересня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації проти коронавірусної хвороби для працівників освіти і чиновників.

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    Теги: Львівщина школа навчання карантин учні
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    Понад 85% шкіл Львівщини перейшли на дистанційне навчання