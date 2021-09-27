Через низький рівень вакцинації закриті 14% шкіл Київщини

Повноцінно можуть працювати ті школи, в яких понад 80% вакцинованих працівників

На Київщині активізувалася вакцинація вчителів

Завдяки активній вакцинальній кампанії серед педагогів все більше закладів освіти в Київській області можуть забезпечувати повноцінну роботу в умовах «жовтої» зони епідемічної небезпеки. Про це повідомив очільник Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

«В умовах «жовтої» зони нам довелося переглянути критерії роботи закладів освіти на Київщині. У офлайн-режимі зможуть працювати тільки ті, хто має понад 80% вакцинованих працівників. Виключення становлять лише початкова школа, дитсадки і спецзаклади», – пояснив Володін.

Наразі в 100% закладів професійно-технічної освіти регіону щеплено необхідну для продовження роботи кількість викладачів.

Заклади фахової передвищої освіти мають 93,3%.

Показник серед шкіл зріс до 86,3%, дитсадків – 77,2%, а закладів позашкільної освіти – 65%. Таким чином більшість шкіл регіону можуть працювати.

Нагадаємо, станом на 23 вересня 73% шкіл Київщини мали рівень вакцинації 80% і вище, решта 27% не мали достатнього рівня і були відкриті для відвідування лише для учнів початкової школи.

Як відомо, з 23 вересня усі регіони України перейшли в жовту зону.

Заклади освіти у жовтій зоні зможуть працювати в очному режимі за умови, якщо 80% працівників матимуть Covid-сертифікати (вакцинацію, негативний ПЛР-результат тестування чи довідку про одужання від коронавірусу). Закриті заклади освіти не працюватимуть навіть у дистанційній формі.

Уряд дозволив працювати дитячим садочкам та школам за будь-якого рівня епіднебезпеки.

Щоб прискорити темпи щеплення, Державна комісія доручила головам обласних державних адміністрацій забезпечити вакцинацію вчителів на місцях.

22 вересня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації проти коронавірусної хвороби для працівників освіти і чиновників.

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