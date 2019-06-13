ТОП-20 найкращих університетів Польщі

ТОП-20 найкращих університетів Польщіосвіта
Якщо ви вирішили здобувати вищу освіту не в Україні
В четвер, 13 червня, в Україні відбудеться останній іспит ЗНО – з хімії. Після цього випускникам доведеться визначатись, де вони здобуватимуть вищу освіту.
Останні кілька років все більше українців вирішують навчатись у Польщі. Як свідчить статистика, щороку кількість наших студентів в цій країні збільшується на 5-8 тисяч. Наприклад, у 2016/2017 академічному році йшлося про 35,6 тис. студентів з України, що становило більше половини усіх закордонних студентів в Польщі (65,8 тис.).
Щоб зрозуміми, які вищі навчальні заклади користуються авторитетом у самій Польщі, «Главком» публікує результати свіжого рейтингу Perspektywa, який визначив найкращі університети цієї країни.
Слід відразу звернути увагу на першу п’ятірку, саме ці заклади і є найбільш популярними серед іноземців: Варшавський університет, Яґеллонський університет у Кракові, Варшавська політехніка, Гірничо-металургійна академія в Кракові, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані.
Серед недержавних університетів двадцятий раз найкращим визнано столичний Університет Козмінського (№18 у загальному рейтингу).
При складанні рейтингу враховувались три десятки індикаторів, відсортованих за наступними критеріями:
- престиж (оцінка вузу викладачами з інших університетів),
- випускники на ринку праці (рівень працевлаштування і зарплат випускників вузу),
- академічний потенціал (можливість присвоєння докторських ступенів),
- можливість навчання (рівень балів абітурієнтів, які поступили в вуз, кількість висококваліфікованих викладачів на певну кількість студентів),
- наукова ефективність (цитування, публікації в світових наукових виданнях),
- інновації (кількість зареєстрованих патентів),
- міжнародна співпраця.
Найкращі університети Польщі
Рейтинг академічних університетів охоплює всі вищі навчальні заклади (за винятком художніх коледжів), які мають право на здобуття докторського ступеню:
- Варшавський університет (Uniwersytet Warszawski)
- Яґеллонський університет (Uniwersytet Jagielloński)
- Варшавський політехнічний університет (Politechnika Warszawska)
- Гірничо-металургійна академія в Кракові (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
- Університет ім. Адам Міцкевич у Познані (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
- Вроцлавський політехнічний університет (Politechnika Wrocławska)
- Гданський політехнічний університет (Politechnika Gdańska)
- Вроцлавський університет (Uniwersytet Wrocławski)
- Гданський медичний університет (Gdański Uniwersytet Medyczny)
- Лодзьський політехнічний університет (Politechnika Łódzka)
- Сілезький політехнічний університет (Politechnika Śląska)
- Познанський медичний університет (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
- Познанський університет економіки (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
- Вроцлавський медичний університет (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
- Варшавська школа економіки (Szkoła Główna Handlowa)
- Торунський університет ім. Миколи Коперника (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
- Варшавський медичний університет (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
- Університет Козьмінського в Варшаві (Akademia Leona Koźmińskiego)
- Поморський медичний університет у Щецині (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
- Познаньський політехнічний університет (Politechnika Poznańska) та Лодзьський університет (Uniwersytet Łódzki).
ТОП-10 приватних вузів
Рейтинг недержавних університетів, де навчають до рівня магістра:
- Університет Козьмінського в Варшаві (Akademia Leona Koźmińskiego)
- Університет гуманітарних та соціальних наук у Варшаві(SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)
- Університет ім.Лазарського в Варшаві (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
- Польсько-японська академія інформаційних технологій у Варшаві (Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie)
- Академія фінансів та бізнесу Вістула у Варшаві (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
- Вища школа бізнесу в Домброві Гурнічій (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej)
- Collegium Civitas у Варшаві
- Верхньосілезька вища торгівельна школа ім.Корфанте в Катовіце (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W.Korfantego w Katowicach)
- Краківська Академія ім.Моджевського (Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego)
- Нижньосілезька вища школа у Вроцлаві (Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu).
Рейтинг державних ПТУ
ТОП-5 найкращих державних вищих професійно-технічних училищ:
- Академія ім. Парадижа в Гожуві-Велькопольському (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
- Державна вища школа ім. Папи Івана Павла ІІ у Бяла Подляська (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
- Державна медична вища професійна школа в Ополе (Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu)
- Державна вища професійно-технічна школа ім. Цегельского в Гнезні (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie)
- Державна вища технічно-економічна школа в Ярославі (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu).
Який вуз най…
Також укладачі рейтингу вирішили назвати кращі вузи за напрямками.
Так, найкращий вуз Польщі - Варшавський університет.
Найкращий технічний університет - Варшавська політехніка.
Найкращий економічний вуз – Познанський економічний університет.
Найкращий аграрний університет – Вроцлавський університет природничих наук (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu).
Найкращий університет фізкультури - Академія фізичного виховання в Катовіце (Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach).
Найкращі педагогічні вузи - Академія ім.Длугоша в Ченстохові (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) та Педагогічний університет імені Комісії освіти у Кракові (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie).
Сергій Чепінський, «Главком»