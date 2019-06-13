ТОП-20 найкращих університетів Польщі освіта

Якщо ви вирішили здобувати вищу освіту не в Україні

В четвер, 13 червня, в Україні відбудеться останній іспит ЗНО – з хімії. Після цього випускникам доведеться визначатись, де вони здобуватимуть вищу освіту.

Останні кілька років все більше українців вирішують навчатись у Польщі. Як свідчить статистика, щороку кількість наших студентів в цій країні збільшується на 5-8 тисяч. Наприклад, у 2016/2017 академічному році йшлося про 35,6 тис. студентів з України, що становило більше половини усіх закордонних студентів в Польщі (65,8 тис.).

Щоб зрозуміми, які вищі навчальні заклади користуються авторитетом у самій Польщі, «Главком» публікує результати свіжого рейтингу Perspektywa, який визначив найкращі університети цієї країни.

Слід відразу звернути увагу на першу п’ятірку, саме ці заклади і є найбільш популярними серед іноземців: Варшавський університет, Яґеллонський університет у Кракові, Варшавська політехніка, Гірничо-металургійна академія в Кракові, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані.

Серед недержавних університетів двадцятий раз найкращим визнано столичний Університет Козмінського (№18 у загальному рейтингу).

При складанні рейтингу враховувались три десятки індикаторів, відсортованих за наступними критеріями: престиж (оцінка вузу викладачами з інших університетів), випускники на ринку праці (рівень працевлаштування і зарплат випускників вузу), академічний потенціал (можливість присвоєння докторських ступенів), можливість навчання (рівень балів абітурієнтів, які поступили в вуз, кількість висококваліфікованих викладачів на певну кількість студентів), наукова ефективність (цитування, публікації в світових наукових виданнях), інновації (кількість зареєстрованих патентів), міжнародна співпраця.

Найкращі університети Польщі

Рейтинг академічних університетів охоплює всі вищі навчальні заклади (за винятком художніх коледжів), які мають право на здобуття докторського ступеню:

Варшавський університет (Uniwersytet Warszawski) Яґеллонський університет (Uniwersytet Jagielloński) Варшавський політехнічний університет (Politechnika Warszawska) Гірничо-металургійна академія в Кракові (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) Університет ім. Адам Міцкевич у Познані (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Вроцлавський політехнічний університет (Politechnika Wrocławska) Гданський політехнічний університет (Politechnika Gdańska) Вроцлавський університет (Uniwersytet Wrocławski) Гданський медичний університет (Gdański Uniwersytet Medyczny) Лодзьський політехнічний університет (Politechnika Łódzka) Сілезький політехнічний університет (Politechnika Śląska) Познанський медичний університет (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu) Познанський університет економіки (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) Вроцлавський медичний університет (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu) Варшавська школа економіки (Szkoła Główna Handlowa) Торунський університет ім. Миколи Коперника (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) Варшавський медичний університет (Warszawski Uniwersytet Medyczny) Університет Козьмінського в Варшаві (Akademia Leona Koźmińskiego) Поморський медичний університет у Щецині (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie) Познаньський політехнічний університет (Politechnika Poznańska) та Лодзьський університет (Uniwersytet Łódzki).

ТОП-10 приватних вузів

Рейтинг недержавних університетів, де навчають до рівня магістра:

Університет Козьмінського в Варшаві (Akademia Leona Koźmińskiego) Університет гуманітарних та соціальних наук у Варшаві(SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny) Університет ім.Лазарського в Варшаві (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie) Польсько-японська академія інформаційних технологій у Варшаві (Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie) Академія фінансів та бізнесу Вістула у Варшаві (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie) Вища школа бізнесу в Домброві Гурнічій (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej) Collegium Civitas у Варшаві Верхньосілезька вища торгівельна школа ім.Корфанте в Катовіце (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W.Korfantego w Katowicach) Краківська Академія ім.Моджевського (Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego) Нижньосілезька вища школа у Вроцлаві (Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu).

Рейтинг державних ПТУ

ТОП-5 найкращих державних вищих професійно-технічних училищ:

Академія ім. Парадижа в Гожуві-Велькопольському (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) Державна вища школа ім. Папи Івана Павла ІІ у Бяла Подляська (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej) Державна медична вища професійна школа в Ополе (Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu) Державна вища професійно-технічна школа ім. Цегельского в Гнезні (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie) Державна вища технічно-економічна школа в Ярославі (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu).

Який вуз най…

Також укладачі рейтингу вирішили назвати кращі вузи за напрямками.

Так, найкращий вуз Польщі - Варшавський університет.

Найкращий технічний університет - Варшавська політехніка.

Найкращий економічний вуз – Познанський економічний університет.

Найкращий аграрний університет – Вроцлавський університет природничих наук (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu).

Найкращий університет фізкультури - Академія фізичного виховання в Катовіце (Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach).

Найкращі педагогічні вузи - Академія ім.Длугоша в Ченстохові (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) та Педагогічний університет імені Комісії освіти у Кракові (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie).

Сергій Чепінський, «Главком»