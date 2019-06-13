Дуда: Польща не хоче бути у сфері впливу Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анджей Дуда зустрівся з Дональдом Трампом у Білому домі

Дуда нагадав, що Росія хотіла окупувати Польщу

Польща хотіла б, щоб Росія була другом, але останнім часом Москва знову показує своє імперське обличчя.

Про це у Білому домі на спільній прес-конференції з президентом США заявив польський лідер Анджей Дуда.

«Ми хотіли б, щоб Росія була нашим другом, але, на жаль, Росія знову показує дуже неприємне для нас імперське обличчя, а ми не хочемо бути в російські сфері впливу», - наголосив Дуда.

Він висловив задоволення з приводу того, що на території Польщі перебувають військові підрозділи США та інших країн НАТО. І зауважив, що Польща в політичному сенсі зараз є частиною Заходу, а в культурному розумінні завжди була нею.

Дуда нагадав, що Росія хотіла окупувати Польщу. І те, що Москві не вдалося в 1918 році, вона, на жаль, зробила в 1939-му. Після чого країна на десятиліття опинилася в зоні російського впливу.

Президент Польщі підкреслив, що Росія зараз знову демонструє свою агресивну сутність, - це, зокрема проявилася в агресії проти Грузії в 2008 р. та України в 2014 р.

Як повідомляв «Главком», Дональд Трамп у середу оголосив про можливість додаткового розміщення на території Польщі двотисячного військового контингенту США.

Джерело: Укрінформ