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    У Дніпрі вчителька забрала телефон у школяра, а він її обматюкав і побив

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    Батьки хлопчика не вибачилися за інцидент, але забрали документи зі школи - У Дніпрі вчителька забрала телефон у школяра, а він її обматюкав і побив
    Батьки хлопчика не вибачилися за інцидент, але забрали документи зі школи
    фото: nashemisto.dp.ua

    Комісія навчального закладу встановлює всі обставини події

    У Дніпрі в школі № 94 учень шостого класу побив вчительку музики на уроці через зауваження. Про це пише видання «Наше місто» з посиланням на доньку постраждалої вчительки.

    Зазначається, що підліток під час уроку грав у телефоні та клацав горіхи. На зауваження хлопчик відповідав нецензурною лексикою.

    Тоді вчителька забрала телефон, і після цього підліток накинувся на неї з кулаками на очах у всього класу.

    «Всі руки, грудна клітка, живіт покриті синцями та гематомами, якби я не знала, я б ні за що не повірила, що такі каліцтва могла завдати дитина», – заявила донька постраждалої.

    Батьки хлопчика не вибачилися за інцидент, але забрали документи зі школи. На цей час комісія навчального закладу встановлює всі обставини події.

    Нагадаємо, на днях у Дніпрі загорілася школа під час навчального процесу (фото, відео).

    Ще повідомлялося, що в ужгородській школі дітям на сніданок роздавали млинці у файлах (відео).

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    Теги: школа Дніпро бійка напад вчитель учні школярі учитель
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    У Дніпрі вчителька забрала телефон у школяра, а він її обматюкав і побив