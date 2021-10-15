У Дніпрі вчителька забрала телефон у школяра, а він її обматюкав і побив
Комісія навчального закладу встановлює всі обставини події
У Дніпрі в школі № 94 учень шостого класу побив вчительку музики на уроці через зауваження. Про це пише видання «Наше місто» з посиланням на доньку постраждалої вчительки.
Зазначається, що підліток під час уроку грав у телефоні та клацав горіхи. На зауваження хлопчик відповідав нецензурною лексикою.
Тоді вчителька забрала телефон, і після цього підліток накинувся на неї з кулаками на очах у всього класу.
«Всі руки, грудна клітка, живіт покриті синцями та гематомами, якби я не знала, я б ні за що не повірила, що такі каліцтва могла завдати дитина», – заявила донька постраждалої.
Батьки хлопчика не вибачилися за інцидент, але забрали документи зі школи. На цей час комісія навчального закладу встановлює всі обставини події.
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