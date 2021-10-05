Стало відомо, скільки шкіл Київщини закрито через невакцинованих вчителів

91,6% шкіл області працюють повноцінно

У Київській області понад 91% шкіл працюють в офлайн-режимі в умовах «жовтої» зони епідемічної небезпеки. Про це повідомив очільник Київської обласної держадміністрації Василь Володін, інформує пресслужба ОДА.

«Зараз ситуація з роботою навчальних закладів у регіоні стабілізується. 91,6% шкіл у нас працюють повноцінно, адже мають понад 80% вакцинованих працівників. Більше лише у наших профтехзакладах. У всіх 22 щеплено 100% персоналу», – сказав Володін.

Наразі кампанія з імунізації серед педагогів Київщини триває. Понад 80% працівників щеплено першою та другою дозами в 1061 закладі освіти. Це майже на сотню більше, ніж було минулого тижня.

Раніше стало відомо, що в Україні вводять обов'язкову Covid-вакцинацію для чиновників та педагогів. Тих, хто відмовиться від щеплень, роботодавці будуть зобов'язані відстороняти від роботи.

Група контролю за дотриманням протиепідемічних заходів виявила, що в школі №13 ім. І. Хитриченка у Святошинському районі заявлений рівень вакцинації працівників закладу освіти не відповідав реальному. Працівники закладу не змогли пред’явити підтвердження вакцинації. Якщо директор школи не пред’явить підтвердження вакцинації у 80% працівників школи, учнів переведуть на дистанційну роботу. За партами залишаться тільки учні 1-4 класів

Нагадаємо, директор спеціалізованої школи №210 Оболонського району Києва Дмитро Ламза подав судовий позов до Окружного адміністративного суду Києва. Відповідачем по справі є Кабмін, третьою стороною виступає Профспілка працівників освіти й науки України. Директор школи вимагає скасувати карантинні обмеження для вчителів.

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