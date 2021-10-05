Шкільні канікули: коли та скільки відпочиватимуть учні цього року
Перші канікули у навчальному році учні отримають у жовтні
Школярі у 2021 році вперше підуть на канікули 25 жовтня згідно з графіком, затвердженим Міністерством освіти і науки. Втім, адміністрації шкіл мають право самі коригувати режим роботи шкіл, головне – щоб діти вчилися певну кількість годин на рік.
Як правило, навчальні заклади дотримуються запропонованого МОН графіка, а виглядає він так:
- осінні канікули – з 25 до 31 жовтня 2021 року
- зимові канікули – з 25 грудня 2021 року до 9 січня 2022 року
- весняні канікули – з 28 березня 2022 року до 3 квітня 2022 року
- літні канікули – з 1 червня 2022 року до 31 серпня 2022 року
Ці дати рекомендовані, але важливо, щоб тривалість канікул не перевищувала тридцяти днів. Звичайно ж, літні канікули тут – виняток.
Крім названих вище днів, школярі зможуть відпочивати в такі дати:
- 14 жовтня – День захисника та захисниці України
- 25 грудня – Різдво
- 8 березня – Міжнародний день боротьби за права жінок
- 25 квітня – наступний після Великодня день
- 1 травня – День праці
- 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Відзначимо, що ситуація в країні може внести певні корективи в шкільний графік. Адже у разі посилення карантину, школярів можуть позапланово відправити на дистанційку.
До слова, сьогодні стало відомо, скільки шкіл Київщини закрито через невакцинованих вчителів.
Раніше стало відомо, що в Україні вводять обов'язкову Covid-вакцинацію для чиновників та педагогів. Тих, хто відмовиться від щеплень, роботодавці будуть зобов'язані відстороняти від роботи.
Тим часом у Києві директор школи подав до суду на Кабмін: вимагає скасувати карантинні обмеження для вчителів.