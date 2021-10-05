Шкільні канікули: коли та скільки відпочиватимуть учні цього року

Перші канікули у навчальному році учні отримають у жовтні

Школярі у 2021 році вперше підуть на канікули 25 жовтня згідно з графіком, затвердженим Міністерством освіти і науки. Втім, адміністрації шкіл мають право самі коригувати режим роботи шкіл, головне – щоб діти вчилися певну кількість годин на рік.

Як правило, навчальні заклади дотримуються запропонованого МОН графіка, а виглядає він так:

осінні канікули – з 25 до 31 жовтня 2021 року

зимові канікули – з 25 грудня 2021 року до 9 січня 2022 року

весняні канікули – з 28 березня 2022 року до 3 квітня 2022 року

літні канікули – з 1 червня 2022 року до 31 серпня 2022 року

Ці дати рекомендовані, але важливо, щоб тривалість канікул не перевищувала тридцяти днів. Звичайно ж, літні канікули тут – виняток.

Крім названих вище днів, школярі зможуть відпочивати в такі дати:

14 жовтня – День захисника та захисниці України

25 грудня – Різдво

8 березня – Міжнародний день боротьби за права жінок

25 квітня – наступний після Великодня день

1 травня – День праці

9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Відзначимо, що ситуація в країні може внести певні корективи в шкільний графік. Адже у разі посилення карантину, школярів можуть позапланово відправити на дистанційку.

До слова, сьогодні стало відомо, скільки шкіл Київщини закрито через невакцинованих вчителів.

Раніше стало відомо, що в Україні вводять обов'язкову Covid-вакцинацію для чиновників та педагогів. Тих, хто відмовиться від щеплень, роботодавці будуть зобов'язані відстороняти від роботи.

Тим часом у Києві директор школи подав до суду на Кабмін: вимагає скасувати карантинні обмеження для вчителів.

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