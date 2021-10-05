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    Шкільні канікули: коли та скільки відпочиватимуть учні цього року

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    Адміністрації шкіл мають право самі коригувати режим роботи шкіл - Шкільні канікули: коли та скільки відпочиватимуть учні цього року
    Адміністрації шкіл мають право самі коригувати режим роботи шкіл
    фото з відкритих джерел

    Перші канікули у навчальному році учні отримають у жовтні

    Школярі у 2021 році вперше підуть на канікули 25 жовтня згідно з графіком, затвердженим Міністерством освіти і науки. Втім, адміністрації шкіл мають право самі коригувати режим роботи шкіл, головне – щоб діти вчилися певну кількість годин на рік.

    Як правило, навчальні заклади дотримуються запропонованого МОН графіка, а виглядає він так:

    • осінні канікули – з 25 до 31 жовтня 2021 року
    • зимові канікули – з 25 грудня 2021 року до 9 січня 2022 року
    • весняні канікули – з 28 березня 2022 року до 3 квітня 2022 року
    • літні канікули – з 1 червня 2022 року до 31 серпня 2022 року

    Ці дати рекомендовані, але важливо, щоб тривалість канікул не перевищувала тридцяти днів. Звичайно ж, літні канікули тут – виняток.

    Крім названих вище днів, школярі зможуть відпочивати в такі дати:

    • 14 жовтня – День захисника та захисниці України
    • 25 грудня – Різдво
    • 8 березня – Міжнародний день боротьби за права жінок
    • 25 квітня – наступний після Великодня день
    • 1 травня – День праці
    • 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

    Відзначимо, що ситуація в країні може внести певні корективи в шкільний графік. Адже у разі посилення карантину, школярів можуть позапланово відправити на дистанційку.

    До слова, сьогодні стало відомо, скільки шкіл Київщини закрито через невакцинованих вчителів.

    Раніше стало відомо, що в Україні вводять обов'язкову Covid-вакцинацію для чиновників та педагогів. Тих, хто відмовиться від щеплень, роботодавці будуть зобов'язані відстороняти від роботи.

    Тим часом у Києві директор школи подав до суду на Кабмін: вимагає скасувати карантинні обмеження для вчителів.

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    Теги: Кабмін Міністерство освіти і науки діти канікули навчання батьки вчитель учні школярі
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    Шкільні канікули: коли та скільки відпочиватимуть учні цього року