У Дніпрі загорілася школа під час навчального процесу (фото, відео)

У школі на момент загорання було 730 людей

У Дніпрі 11 жовтня зранку загорілася школа. Пожежа виникла в підвалі навчального закладу. Про це повідомляє пресслужба ДСНС Дніпропетровщини.

«11-го жовтня о 09:46 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у середній загальноосвітній школі, розташованій на вулиці Караваєва Новокодацького району міста Дніпро», – йдеться у повідомленні.

За викликом було направлено чергові відділення 2-ої державної пожежно-рятувальної частини 8-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. На щастя, ніхто не постраждав. Учні й вчителі вчасно залишили будівлю.

Чому школа горіла – невідомо. У школі на момент загорання було 730 людей.

Коли працівники ДСНС приїхали на місце події, то виявили, що пожежа виникла у підвалі. Загалом у школі – 3 поверхи.

На щастя, учні й педагоги вчасно пішли в безпечну зону. Загалом у школі перебували 730 осіб. Внаслідок пожежі пошкодилося шкільне майно на площі 3 квадратних метрів.

Пожежу локалізували о 10:10 й загасили через 5 хвилин. На місці працювали 14 рятувальників, які залучили 4 одиниці спецтехніки.

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