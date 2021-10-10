В ужгородській школі дітям на сніданок роздавали млинці у файлах (відео)

Правоохоронці та міськрада вивчають випадок неналежного поводження із продуктами

В одній із ужгородських шкіл дітям у їдальні видавали млинці у канцелярських файлах. Інформацію про цей випадок поширили у Facebook-групі «Ужгород Кримінальний».

Там вказують, що в Ужгородської ЗОШ №6 щоденне меню – це «їжа, від одного погляду на яку стає огидно, не кажучи вже про її якість, корисність, смакові та поживні властивості».

Також у групі поширили відео, на якому показують страви зі шкільного меню. Там видно, що млинці на сніданок дітям видають у файлі для документів. Файл виготовлений із матеріалу, який під час нагрівання виділяє шкідливі речовини.

«Найдешевші продукти, порушення норм харчування, мінімум м'яса та інших потрібних дитячому організму продуктів – вусе це щоденні реалії, з якими зіштовхуються учні», – писали у Facebook-групі.

В Ужгороді прокуратура зараз вивчає можливість внесення відомостей до ЄРДР за оприлюдненими фактами, повідомила речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк у коментарі «Укрінформу».

«Провести перевірку в школі прокуратура не може, це прерогатива управління освіти міськради. Але оскільки опубліковані відповідні факти порушення організації процесу харчування в місцевих ЗМІ та соцмережах, то слідчі вивчать викладені обставини», – сказала Хижняк.

Натомість у відділі інформаційної роботи Ужгородської міськради також запевнили, що вивчають ситуацію у цій школі.

«У міськраді розбираються з ситуацією. Якщо буде виявлено порушення в організації харчування учнів у цьому закладі освіти міста, то ми зі свого боку усіляко сприятимемо, аби підприємець поніс відповідальність», – повідомили у пресслужбі міськради, маючи на увазі підприємця, який виграв тендер на організацію харчування у школі.

Раніше у Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області поліцейські склали адмінпротокол на директора школи. Його звинувачують в тому, що він не повідомив про випадок булінгу.

У серпні цього року суд притягнув до відповідальності матір десятирічного школяра, який вчиняв систематичне цькування свого однокласника.

Нагадаємо, нещодавно у Кривому Розі школярку госпіталізували після спілкування із директоркою школи. Мати однієї з учениць поскаржилася на директора депутату.

Читайте також: