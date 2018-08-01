У Міносвіти розповіли, з яких країн найчастіше їдуть здобувати вищу освіту в Україні



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25 тис. 263 студентів-іноземців отримали офіційне запрошення на навчання в Україні з січня до липня 2018 року

На навчання до України за 7 місяців 2018 року запросили 25 тис. 263 студентів з інших країн. Найбільше запрошень отримали громадяни Марокко.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки.

«25 тис. 263 студентів-іноземців отримали офіційне запрошення на навчання в Україні з січня до липня 2018 року. Найбільший попит на українську освіту серед громадян Марокко — вони отримали понад 4 тис. запрошень», — йдеться у повідомленні.

«Оприлюднені дані свідчать про те, що цьогоріч можливість навчатися в Україні отримали більше іноземців, ніж у попередні роки. Для порівняння — за сім місяців 2017 року було зареєстровано 18 214 запрошень, а у 2016 кількість запрошень склала близько 12 тис», — розповіла директор УДЦМО Олена Шаповалова.

Упродовж 2018 року найбільше запрошень зареєстровано для громадян таких країн:

Марокко (4 254),

Індія (3 210),

Нігерія (1 987),

Туркменістан (1 724),

Єгипет (1 161),

Гана (1 136),

Алжир (1 115),

Пакистан (950),

Китай (882),

Туреччина (634).

Раніше повідомлялося, що Міносвіти збільшило держзамовлення на вчителів та айтішників.